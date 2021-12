Persaingan Low MPV: New Xpander Goyang Dominasi All New Avanza

Mitsubishi baru saja meluncurkan New Mitsubishi Xpander. Low MPV ini pesaing utama All New Toyota Avanza dan Xenia. FOTO: TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pasar mobil dari segmen Low MPV di Indonesia saat ini tengah diramaikan dengan sejumlah model-model baru. Salah satu yang cukup ramai diminati adalah New Mitsubishi Xpander. Hadir sebagai model facelift, New Xpander datang sebagai pesaing untuk sejumlah model Low MPV terbaru lainnya seperti All New Toyota Avanza dan All New Toyota Veloz.

Sebenarnya Xpander dan Avanza merupakan model yang sudah lama mengaspal di Indonesia. Hanya saja, di penghujung tahun ini, keduanya hadir dengan pembaruan yang signifikan, baik dari sisi eksterior, interior, hingga mesinnya.

Bicara spesifikasi keseluruhan, keduanya memiliki perbedaan dan keunggulannya masing-masing. Xpander terbaru tampil lebih gagah dan sporty dengan pembaruan pada tampilannya, sementara Avanza tidak lagi menggunakan desain lamanya, dan kini tampil dengan tampang baru berkat penggunaan platform baru.

Eksterior

Bicara tampilan eksterior, baik Xpander dan Avanza terbaru, sama-sama hadir dengan desain yang lebih baru. Untuk New Xpander, tampilan fascianya sudah menampilkan grille dan bumper depan baru, serta bagian moncongnya juga lebih tinggi sedikit dari versi sebelumnya. Selain itu, sekarang Xpander sudah menggunakan desain lampu utama model T-Shape LED, meninggalkan lampu halogen yang digunakan pada versi sebelumnya.

Bagian belakangnya menampilkan bumper desain baru dengan tailgate garnish. Lalu lampu belakangnya menampilkan kombinasi lampu sein dan lampu mundur. Xpander baru ini juga sudah dilengkapi electric tailgate door handle.

All New Toyota Avanza 2021. (TAM)

Untuk All New Avanza, kita tidak akan lagi melihat DNA Avanza generasi sebelumnya pada Avanza generasi terbaru ini. Semuanya berubah, mulai dari grill depannya, bumper depan, hingga desain lampu utamanya. Lekukan garis bodinya juga semakin tegas dan tampilan belakangnya juga benar-benar berbeda dengan Avanza versi sebelumnya.

Perubahan drastis juga hadir pada tampilan belakangnya. Lekukan bodi belakangnya terlihat lebih tegas, lampu belakangnya menggunakan desain baru yang terintegrasi dengan lampu sein dan lampu mundur. Kemudian bumper belakangnya juga sekarang sudah baru dan membuat tampilan belakang mobil sejuta umat ini lebih berotot.

Interior

Ubahan radikal tidak hanya pada sisi eksteriornya saja, tetapi juga pada bagian interiornya. Pada New Xpander, tampilan kabinnya terlihat lebih mewah berkat penggunaan soft pada dasbor dan door trimnya. Head unitnya berukuran 8 inci untuk tipe Sport dan Ultimate, sedangkan tipe GLS dan Exceed ukuran head unitnya 7 inci.

New Mitsubishi Xpander Cross 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

Kemudian AC-nya sudah digital, panel meternya didesain lebih modern, dan satu lagi yang berbeda pada model terbaru ini adalah hadirnya arm rest pada kursi baris kedua, lengkap dengan cup holder di atasnya. Arm rest ini bisa dilipat juga untuk memperluas kapasitas joknya.

Sementara bagian interior Avanza terbaru juga tampil lebih mewah. Desain kabin dan joknya lebih premium, head unitnya sudah berukuran 9 inci, dan panel meternya berukuran 7 inci. Bahkan terdapat fitur smart entry dan push start button.

PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi meluncurkan dua model terbaru mobil penumpang yang terkenal, yakni New Avanza dan New Veloz pada Rabu, 10 November 2021.

AC pada All New Avanza juga sudah digital dan terdapat cup holder di bawah AC penumpang depan dan pengemudi, di bagian kiri dan kanan. Kelebihan lain dari All New Avanza, juga di All New Veloz, adalah konfigurasi jok baris kedua yang dapat direbahkan rata ke belakang membentuk sebuah sofa (sofa mode). Ini tentu menawarkan kenyamanan dalam bentuk lain bagi penumpang belakang yang ingin lebih santai.

Mesin

Untuk dapur pacu, New Mitsubishi Xpander masih menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya, yakni mesin 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve yang mampu menghasilkan tenaga 105 PS pada 6.000 rpm dan torsinya mencapai 141 Nm di 4.000 rpm.

Adapun Toyota Avanza terbaru diklaim hadir dengan menggunakan mesin baru. Namun menurut kami, mesin tersebut sebenarnya masih menggunakan basis yang sama dengan mesin Avanza sebelumnya, hanya saja kode mesinnya saja yang berubah. Tersedia dua varian mesin untuk Avanza, yakni 1.300cc dan 1.500cc.

Video First Drive New Mitsubishi Xpander

Menariknya, baik Xpander dan Avanza terbaru, keduanya sudah menggunakan sistem transmisi CVT dan masih tersedia juga untuk transmisi manual.

Kebetulan Tempo sudah test drive kedua LMPV terbaru ini. Untuk Xpander terbaru, meskipun masih menggunakan mesin yang sama dengan model sebelumnya, namun kami merasakan mesin pada Xpander terbaru ini lebih responsif dan sedikit lebih bertenaga.

Ini tidak terlepas dari kehadiran transmisi baru, yakni CVT yang membuat mobil keluarga ini lebih responsif di tarikan awal serta diklaim lebih irit bahan bakar.

Kemudian untuk All New Avanza, performa mesinnya juga lebih responsif dan lebih bertenaga. Kami mencoba tipe 1.5 G CVT TSS yang tenaganya meningkat dari model sebelumnya, dari 104 PS menjadi 106 PS dan torsinya 137 Nm. Tarikan awal mesin Avanza terbaru ini lebih responsif dan ini terus berjalan hingga kecepatan menengah.

Fitur

Pada New Mitsubishi Xpander hadir sejumlah fitur keselamatan seperti Dual SRS Airbags, struktur bodi RISE, New Speed Sensitive Automatic Door Lock, ew Electric Parking Brake with Brake Auto Hold, ASC, ABS-EBD dengan BA, ESS, hingga Hill Start Assist. Untuk ASC, BA, dan HSA nantinya akan tersedia pada varian GLS hingga Ultimate CVT.

Video Kupas Tuntas All New Toyota Avanza

Sementara pada Avanza terbaru, untuk pertama kalinya fitur Toyota Safety Sense (TSS) hadir di Toyota Avanza, meskipun tidak semua tipe dibekali fitur ini. TSS sendiri terdiri Pre-Collision Warning and Pre-Collision Braking, Pedal Missoperation Control, Lane Departure Warning and Lane Departure Prevention, Lane Keeping Control, Automatic High Beam, Adaptive Driving Beam, dan Front Departure.

Harga

Soal harga, All New Avanza punya harga yang lebih murah dibandingkan New Xpander, baik untuk tipe terendah maupun tipe tertingginya. Berikut adalah daftar harga New Xpander dan All New Avanza. Sebagai catatan, harga tersebut sudah diakumulasikan dengan insentif PPnBM 100 persen.

All New Toyota Avanza

Tipe 1.3 E M/T Rp 206.200.000

Tipe 1.5 G M/T Rp 228.500.000

Tipe 1.5 G CVT Rp 241.400.000

Tipe 1.5 G CVT TSS Rp 264.400.000.

New Mitsubishi Xpander

Ultimate CVT Rp 272.580.000

Sport CVT Rp 270.440.000

Sport MT Rp 258.430.000

Exceed CVT Rp 248.300.000

Exceed MT Rp 240.360.000

GLS CVT Rp 236.490.000

GLS MT Rp 228.030.000

Penjualan di GIIAS 2021

Kendati punya harga yang lebih mahal, namun penjualan New Mitsubishi Xpander ini jauh lebih laris ketimbang All New Avanza. Selama pameran GIIAS 2021 pada November lalu saja, Mitsubishi berhasil mencetak total SPK sebanyak 2.623 unit. Sekitar 85 persen dari total SPK tersebut merupakan milik Xpander dan Xpander Cross terbaru. Artinya, Xpander terbaru ini berhasil membukukan penjualan sekitar 2.229 unit.

Sementara All New Toyota Avanza masih kalah laris dari New Mitsubishi Xpander. Selama gelaran GIIAS 2021, Toyota membukukan SPK sebanyak 4.502 unit dan untuk model Avanza terbaru hanya mendapatkan 711 SPK. Bahkan lebih sedikit dari saudaranya, yakni All New Veloz yang mencatatkan 823 SPK.

Xpander terbaru ini juga mengungguli penjualan LMPV andalan Daihatsu, yakni All New Xenia. Di GIIAS 2021, All New Daihatsu Xenia mencatatkan penjualan sekitar 105 unit saja atau sekitar 21 persen dari total penjualannya Daihatsu di GIIAS 2021.

