Kaleidoskop Otomotif 2021: 5 LMPV Dirilis, All New Veloz hingga New Xpander

All New Toyota Veloz, Ubud, Bali, 8 Desember 2021. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2021 masih menjadi tren positif untuk mobil-mobil dari segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV). Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutkan bahwa sekitar 25 persen dari total penjualan mobil penumpang di Indonesia didominasi segmen LMPV. Segmen ini diisi sejumlah model seperti Toyota Avanza-Veloz, Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Nissan Livina, Honda Mobilio, dan Daihatsu Xenia.

Tahun ini, sejumlah pabrikan mobil di Indonesia semakin meramaikan pasar LMPV dengan meluncurkan model-model terbarunya. Hanya saja, model LMPV yang diluncurkan tahun ini bukanlah model yang baru sepenuhnya, melainkan hanya versi facelift saja.

Selama 1 tahun ini, Tempo mencatat ada lima LMPV baru yang diluncurkan di Tanah Air. Rata-rata mobil ini diluncurkan di akhir tahun 2021 dan ada juga yang mengawali debutnya dalam pameran GIIAS 2021 yang digelar pada November lalu.

Berikut adalah daftar 5 LMPV baru yang meluncur di tahun 2021.

Mitsubishi baru saja meluncurkan New Mitsubishi Xpander. Low MPV ini pesaing utama All New Toyota Avanza dan Xenia. FOTO: TEMPO/Dicky Kurniawan

1. New Mitsubishi Xpander

Mitsubishi meluncurkan versi facelift dari LMPV andalannya, yakni Xpander di tahun ini, tepatnya pada 8 November 2021. Xpander terbaru ini meluncur bersamaan dengan saudaranya Xpander Cross.

Bukan menjadi model baru, New Xpander meluncurkan dengan pembaruan minor saja dari sisi tampilan eksterior dan interiornya. Mesinnya masih menggunakan 1.5L MIVEC DOHC 16 Valve yang mampu menghasilkan tenaga 105 PS pada 6.000 rpm dan torsinya mencapai 141 Nm di 4.000 rpm. Sementara transmisinya sekarang sudah hadir dalam tipe CVT, selain tipe manual.

Mitsubishi New Xpander tersedia dalam enam pilihan warna, yakni Quartz White Pearl, Jet Black Mica, Blade Silver Metallic, Deep Bronze Metallic, Red Metallic, dan Graphite Gray Metallic. LMPV ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 228,03 juta hingga Rp 272,58 juta, yang merupakan harga setelah diskon PPnBM 100 persen.

All New Toyota Avanza 2021. (TAM)

2. All New Toyota Avanza

PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan All New Toyota Avanza pada 10 November 2021, tepat 1 hari sebelum pameran GIIAS 2021. Mobil sejuta umat ini diluncurkan bersamaan dengan All New Toyota Veloz yang kini sudah berpisah dari model Avanza.

Berbeda dengan Xpander yang hadir dengan pembaruan minor, All New Toyota Avanza ini tampil dengan desain yang benar-benar baru. Avanza terbaru ini menggunakan platform baru, yakni Front Engine – Front Wheel Drive (FF) dipadukan dengan New Developed Suspension dengan mengoptimalkan geometri suspensi depan dan belakang serta karakteristik spring rate dan damper.

Dari sektor mesin, All New Toyota Avanza menggunakan mesin 1NR-VE 1.329cc 4 silinder bertenaga 98 PS dan torsi 12,4 Kgm. Sementara varian mesin keduanya menggunakan 2NR-VE 1.496cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 14 Kgm. Tenaga mesin tersebut meningkat sekitar 2 PS bisa dibandingkan dengan Avanza model sebelumnya dan sudah mengusung transmi CVT.

All New Avanza hadir dalam empat tipe, yakni 1.3 E M/T, 1.5 G M/T, 1.5 G CVT dan 1.5 G CVT TSS (Toyota Safety Sense). Soal harga, Avanza terbaru ini dijual dengan banderol mulai dari Rp 206,2 juta untuk varian terendah hingga Rp 264,4 juta OTR Jakarta untuk varian tertinggi.

All New Toyota Veloz 2021. (TAM)

3. All New Toyota Veloz

All New Toyota Veloz diluncurkan bersamaan dengan All New Toyota Avanza. LMPV terbaru ini juga menggunakan platform yang sama dengan Avanza terbaru, yakniFront Engine – Front Wheel Drive (FF). Penggunaan platform baru ini membuat All New Veloz kini sudah menggunakan sistem penggerak roda depan, sama dengan Avanza terbaru.

Dari sektor dapur pacu, All New Toyota Veloz hadir dengan mesin 2NR-VE 1.500cc yang menghasilkan tenaga 106 PS dan torsi 137 Nm. Mesin tersebut juga dikawinkan dengan sistem transmisi baru, yakni New Adopted CVT Transmission yang diklaim dapat memberikan rasio gigi yang lebih lebar guna menciptakan akselerasi yang bertenaga dan mulus.

All New Toyota Veloz tersedia dalam tiga tipe, yaitu Veloz M/T, Veloz Q CVT, dan Veloz Q CVT TSS (Toyota Safety Sense). MPV 7-seater terbaru ini dipasarkan dengan harga mulai dari Rp 251,2 juta OTR Jakarta untuk varian terendah hingga Rp 291,5 juta OTR Jakarta untuk varian tertingginya.

All New Daihatsu Xenia rilis di GIIAS 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

4. All New Daihatsu Xenia

All New Daihatsu Xenia diluncurkan pada hari pertama pameran GIIAS 2021, yakni tanggal 11 November 2021. Berbeda dengan model sebelumnya, Xenia generasi terbaru ini hadir menggunaan platform baru, yakni DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Platform ini sama dengan yang digunakan pada Daihatsu Rocky.

Dari sektor dapur pacu, All New Xenia mengusung mesin NR-VE Dual VVT-i dan tersedia dua kapasitas mesin, yakni 1.300 cc dan 1.500 cc. Mesin ini diklaim lebih bertenaga dan lebih hemat bahan bakar. Kemudian mesin tersebut dikawinkan dengan dua jenis transmisi, yakni CVT dan Manual.

All New Daihatsu Xenia ditawarkan ke konsumen dengan harga mulai Rp 190 jutaan hingga 240 jutaan. Harga ini lebih rendah dibanding saudara kembarnya, All New Toyota Avanza yang dijual mulai Rp 206,2 juta hingga Rp 264,4 juta.

Suzuki Ertiga facelift di GIIAS 2021, 11 November 2021. TEMPO/Rafif Rahedian

5. All New Suzuki Ertiga Sport FF

All New Suzuki Ertiga Sport FF diluncurkan dalam pameran GIIAS 2021. Nama FF pada Suzuki Ertiga Sport terbaru ini merupakan singkatan dari Finest Form yang merepresentasikan 13 pengembangan baru pada All New Ertiga Sport FF.

Pada Suzuki Ertiga Sport FF ini hadir sejumlah pembaruan dari sisi eksterior maupun interiornya. Selain itu ada juga penambahan fitur canggih seperti E-mirror, electronic stability programme (ESP), dual SRS airbags, ISOFIX, ABS+EBD, hill hold control untuk transmisi otomatis (AT), serta AC auto climate with heater, reverse camera & parking sensor, dan projector headlamp with LED DRL.

Untuk dapur pacunya, All New Suzuki Ertiga Sport FF dibekali mesin K15B berkapasitas 1.462cc. Konfigurasi mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga maksimal 104,7 PS dan torsi puncaknya mencapai 138 Nm.

All New Ertiga Sport FF dijual dengan harga Rp 258,35 juta untuk varian transmisi manual dan Rp 268,15 juta untuk varian transmisi otomatis.

