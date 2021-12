Promo Akhir Tahun: dari Honda, Suzuki, Toyota hingga Daihatsu

All New Honda BR-V menjadi salah satu bintang di pameran otomotif GIIAS 2021, 12 November 2021. TEMPO/Dicky Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Pergantian tahun 2021 ke 2022 masih menyisakan satu hari lagi. Artinya, program promo akhir tahun yang ditawarkan sejumlah agen pemegang merek masih akan berlaku hingga besok, Jumat, 31 Desember 2021. Besok juga menjadi hari terakhir pemberlakukan relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) periode 2021 untuk mobil tipe tertentu.



Sejumlah merek menawarkan beragam program promo menarik mulai dari potongan harga atau diskon, down payment (DP) dan cicilan ringan, hingga program servis berkala.

Satu di antaranya PT Honda Prospect Motor (HPM) yang menyediakan program promo akhir tahun bertajuk “Honda Joyful Deals” yang berlaku November-Desember 2021. Dilansir dari situs Honda Indonesia, lewat program ini, Honda menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumen, seperti gratis biaya perawatan berkala (jasa dan parts sampai dengan 50.000 kilometer/4 tahun) untuk pembelian Honda Mobilio, Honda BR-V, New Honda CR-V, dan Honda City Hatchback RS.

Khusus untuk konsumen loyalis, pekerja medis, dan pekerja pendidikan yang melakukan pembelian New Honda Brio dan Honda HR-V, maka juga akan mendapat bonus gratis biaya perawatan berkala (jasa dan parts sampai dengan 50.000 kilometer/4 tahun).

Honda juga memberikan promo akhir tahun berupa additional value untuk pembelian Honda Mobilio dan Honda BR-V hingga Rp4 juta. Seluruh program ini tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga menghadirkan berbagai promo menarik melalui program Semarak (Semangat Rezeki Akhir Tahun). Berdasarkan keterangan dari Suzuki, program ini berlaku untuk setiap pembelian New Carry Pick Up, All New Ertiga Suzuki Sport FF, XL7, dan S-Cross.

Promo tersebut meliputi down payment (DP) rendah dan angsuran ringan, extra cashback sebesar Rp 3 juta hingga Rp 4 juta bagi konsumen yang melakukan tukar tambah di Autovalue, gratis Suzuki Insurance selama 1 tahun dan free angsuran, hingga hadiah langsung bernilai jutaan rupiah.

Sementara itu, PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) menawarkan diskon bunga 0 persen untuk pembelian produk Nissan Livina, The All-New Nissan Leaf, The All-New Nissan Magnite, dan Nissan Kicks e-Power.

Dan untuk produk Toyota, Auto2000 menghadirkan program EZDeal yang mencangkup Avanza, Veloz, Raize, Yaris, Rush, dan Vios. Untuk mobil sejuta umat yaitu Avanza, EZDeal menawarkan pembayaran angsuran selama 72 bulan atau enam tahun dengan total uang muka atau DP mulai Rp 58 jutaan.

Angsurannya pun mulai dari Rp 2,9 juta hingga Rp 5,7 jutaan. Dalam program yang sama, cicilan Toyota Raize mulai dari Rp2,7 juta per bulan, Toyota Yaris mulai Rp 3,4 juta per bulan, Toyota Rush mulai Rp 3,4 juta juta per bulan. Toyota Veloz mulai dari Rp 3,6 juta per bulan beserta Toyota Vios mulai Rp 4 juta per bulan.

Anak usaha Astra lainnya, PT Astra Daihatsu Motor pada akhir tahun ini mengadakan cuci gudang dengan melakukan penjualan spare part atau suku cadang dengan diskon khusus hingga 90 persen dan gratis ongkos kirim dengan syarat tertentu. Program promo ini kerja sama Daihatsu dengan Blibli.com yang berlangsung hingga 31 Desember 2021.

Jenis suku cadang mobil Daihatsu yang bisa didapatkan, seperti radiator, shock absorber, lampu utama (lampu depan – belakang), piston, kampas rem, serta lebih dari 200 item komponen lainnya. Program promo Daihatsu juga berupa diskon akhir tahun untuk pembelian chemical perawatan berkala, seperti Daihatsu Genuine Oil dengan 3 tipe varian DGO 10W-40 SN, DGO 5W-30SN, dan DGO 0W – 20 SN.

