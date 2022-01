Viral Kado Ultah Rubicon dan Alphard, Harganya Rp 3 Miliar Lebih

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Jagat media sosial ramai dengan video kado ultah 3 unit untuk bocah remaja tanggung. Akun @patiksakpore di Instagram mengunggah video tersebut pada Minggu, 2 Januari 2022. Video iring-iringan mobil mewah yang terdiri dari Jeep Wrangler Rubicon, Toyota Alphard, dan Honda HR-V kemudian direpost sejumlah akun Instagram populer hingga viral.

Menurut @Patiksakpore kado ultah mobil mewah itu di Desa Gajihan, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam video itu, tiga kado ultah mobil mewah diantar ke Gunungwungkal, Kabupaten Pati, dengan hiasan pita merah. Dia juga mengunggah video kedatangan Toyota Alphard putih dan foto anak yang ulang tahun bersama 3 kunci mobil simbolis.

Jeep Wrangler Rubicon terbaru masuk Indonesia pada Agustus 2021, bersamaan dengan Jeep Wrangler Gladiator. Wrangler ini ditawarkan dalam tiga varian yakni Sahara unlimited, Rubicon, dan Rubicon unlimited.

Model ini dibekali dengan mesin 2.000 cc turbocharged inline empat silinder. Mesin ini mampu menghasilkan daya sebesar 270 hp pada 5.250 rpm, serta torsi maksimal 400 Nm pada 3.000 rpm. Torni melimpah inilah yang membuat model ini sanggup digunakan untuk berkendara di berbagai kondisi jalan, termasuk medan berat off-road.

Rubicon ditawarkan dengan harga Rp 1,78 miliar (dua pintu) dan Rp 1,895 (empat pintu).

Sedangkan Toyota Alphard merupakan MPV mewah yang cukup populer di Indonesia. Model terbarunya diluncurkan di tanah air pada Juni 2021. PT Toyota Astra Motor mengklaim Alphard (bersama Vellfire) dipesan sebanyak 385 unit dalam dua pekan pertama setelah diluncurkan.

Harga New Alphard per Januari 2022 berdasarkan situs resmi Toyota di Indonesia ditawarkan mulai Rp 1,115 miliar dan Vellfire Rp 1,284 miliar.

Toyota melakukan sejumlah penyegaran pada New Alphard maupun New Vellfire, baik dari sisi eksterior maupun interior. Salah satu fitur yang mendapatkan penyegaran signifikan adalah Adaptive Cruise Control (ACC). Fitur itu kini dapat mulai diaktifkan sejak kecepatan 0 km per jam.

ACC merupakan bagian dari fitur Toyota Safety Sense (TSS) yang sudah diaplikasikan pada Alphard dan Vellfire sejak awal tahun 2020 lalu. TSS terdiri dari fitur safety dalam bentuk Pre-Collision System (PCS), Lane Departure Alert (LDA), Adaptive Cruise Control (ACC), dan Automatic High Beam (AHB).

Selain itu Toyota Alphard dan Vellfire juga sudah dilengkapi dengan fitur Tire Pressure Monitoring System (TPMS) dan Intelligent Clearance Sonar (ICS).

Berikutnya adalah Honda HR-V, sebuah SUV kompak yang cukup populer di Indonesia. Model ini ditawarkan dalam dua pilihan mesin, 1.500 cc dan 1.800 cc. Untuk harga, model 1.500 cc ditawarkan mulai Rp 294,7 juta hingga Rp 344,6 juta. Sedangkan model 1.800 cc dibanderol Rp 409,8 juta.

