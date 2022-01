Diskon PPnBM Berakhir, Harga All New Avanza Termurah Naik Rp 22,1 Juta

All New Toyota Avanza dan All New Toyota Veloz 2021. (TAM)



TEMPO.CO, Jakarta - Program insenti Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) berakhir pada 31 Desember 2021. Imbasnya, harga All New Toyota Veloz dan All New Avanza melambung per Januari 2022.

Dilihat dari situs resmi Toyota Astra Motor, All New Avanza dijual dengan harga termurah 228,3 juta untuk tipe 1.3 E M/T. Padahal, harga pada Desember lalu masih Rp 206,2 juta. Artinya, ada kenaikan Rp 22,1 juta setelah diskon PPnBM DTP berakhir.

Tipe 1.5 G M/T, dari Rp 228,5 juta menjadi Rp 253,1 juta. Tipe 1.5 G CVT dari Rp 241,4 juta menjadi Rp 267,7 juta. Sedangkan tipe 1.5 G CVT TSS (tipe tertinggi) dari Rp 264,4 juta menjadi Rp 293,4 juta.

Untuk All New Veloz tipe terendah yakni dari Rp 251,2 juta menjadi Rp 278,7 juta, naik 27,5 juta. Tipe Q CVT dari 272,1 juta menjadi Rp 301,6 juta. Sedangkan tipe Q CVT TSS (tertinggi) dari Rp 291,5 juta menjadi Rp Rp 323,5 juta.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa harga All New Avanza dan All New Veloz untuk Januari 2022 telah disesuaikan dengan aturan pajak yang berlaku. Penyesuaian dilakukan setelah program insentif PPnBM DTP berakhir pada Desember lalu.

“Secara umum kenaikan harga murni karena menyesuaikan dengan aturan pajak terbaru, hanya ada beberapa kenaikan yang disebabkan variable cost di sejumlah model tertentu,” kata Anton kepada Tempo, Selasa, 4 Januari 2022.

All New Avanza Tipe Harga lama Harga baru Selisih 1.3 E M/T Rp 206.200.000 Rp 228.300.000 Rp 21.100.000 1.5 G M/T Rp 228.500.000 Rp 253.100.000 Rp 24.600.000 1.5 G CVT Rp 241.400.000 Rp 267.700.000 Rp 26.300.000 1.5 G CVT TSS Rp 264.400.000 Rp 293.400.000 Rp 29.000.000

All New Veloz Tipe Harga lama Harga baru Selisih 1.5 MT Rp 251.200.000 Rp 278.700.000 Rp 27.500.000 1.5 Q CVT Rp 272.100.000 Rp 301.600.000 Rp 29.500.000 1.5 Q CVT TSS Rp 291.500.000 Rp 323.500.000 Rp 32.000.000



Daftar harga diolah dari data Toyota. Harga berlaku on the road DKI Jakarta

