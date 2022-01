Daftar Harga Mobil Wuling Januari 2022, Almaz RS Naik Rp 38 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wuling Indonesia melakukan penyesuaian terhadap harga mobil mereka di tahun 2022. Per Januari ini, mobil Wuling mengalami kenaikan harga, baik yang mendapatkan insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) maupun yang tidak.

Sebagai informasi, tidak semua mobil Wuling mendapatkan diskon PPnBM dari pemerintah, hanya Confero yang masuk dalam program PPnBM 0 persen. Sebagai gantinya, Wuling memberikan subsidi senilai insentif PPnBM untuk model lainnya seperti Almaz.

Dilihat pada situs resmi Wuling Indonesia hari ini, Selasa, 4 Januari 2022, rata-rata mobil Wuling mengalami kenaikan harga Rp 20 juta sampai dengan Rp 30 jutaan. Kenaikan tertinggi terjadi pada model Almaz RS Pro, yakni mencapai Rp 38 juta.

Dengan kenaikan tersebut, Wuling Almaz RS saat ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp 392,8 juta sampai dengan 423,8 juta, sementara Wuling Almaz Rp 289,8 juta sampai dengan Rp 370,8 juta. Kemudian untuk Cortez CT mulai dari Rp 229,3 sampai dengan 316,8 juta, Confero S Rp 192,8 juta sampai Rp 216,8 juta.

Lalu untuk Wuling Confero kini dibanderol dengan harga Rp 165,8 juta. Sementara Wuling Formo S dilego dengan harga mulai dari Rp 150,8 sampai dengan 155,8 juta.

Berikut daftar lengkap harga mobil Wuling per Januari 2022.

Almaz RS

EX 5 Seater Rp 392,8 juta

EX 7 Seater Rp 403,8 juta

Pro Rp 423,8 juta

Almaz

EX CVT 7 Seater Rp 370,8 juta

EX CVT 5 Seater Rp 360,8 juta

SE CVT Rp 306,8 juta

SE Manual Rp 289,8 juta

Cortez CT

1.5T L Lux CVT Rp 312,8 juta

1.5T L Lux+ CVT Rp 316,8 juta

1.5T C Lux CVT Rp 274,8 juta

1.5T C Lux+ CVT Rp 278,8 juta

1.5T C Manual Rp 260,8 juta

1.5T C+ Manual Rp 264,8 juta

1.5T S Manual Rp 229,3 juta

1.5T S+ CVT Rp 254,3 juta

Confero S

1.5 C Lux Manual Rp 192,8 juta

1.5 C Lux+ Manual Rp 194,8 juta

1.5 L Lux Manual Rp 205,8 juta

1.5 L Lux+ Manual Rp 207,8 juta

1.5 L AC Lux Manual Rp 214,8 juta

1.5 L AC Lux+ Manual Rp 216,8 juta

Confero

1.5 Manual Rp 165,8 juta

Formo

5 Seater Rp 150,8 juta

8 Seater Rp 155,8 juta

