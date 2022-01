Harga Kijang Innova dan Fortuner Naik Rp 28,6 Juta Januari 2022, Lihat Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) melakukan penyesuaian harga mobil baru untuk 2022 setelah diskon PPnBM berakhir per 31 Desember 2021, termasuk Kijang Innova dan Fortuner.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy mengatakan harga mobil baru Kijang Innova dan Fortuner untuk Januari 2022 telah disesuaikan.

“Secara umum kenaikan harga murni karena menyesuaikan dengan aturan pajak terbaru. Hanya saja ada beberapa kenaikan harga model tertentu disebabkan variable cost,” kata Anton saat dihubungi Tempo hari ini, Selasa, 4 Januari 2022.

Berdasarkan daftar harga mobil yang Tempo terima, Toyota Kijang Innova mengalami kenaikan Rp 28,6 juta untuk tipe terendah dan Rp 33,9 juta untuk tipe Venturer Diesel.

Mobil SUV Toyota Fortuner juga naik harga Rp 28,6 juta dibandingkan 2021 untuk tipe terendah dan Rp 32,2 juta untuk tipe GR Sport Diesel.

Tahun lalu Innova dan Fortuner mendapatkan insentif diskon PPnBM dengan besar 50 persen. Kedua model ini tidak mendapatkan PPnBM 100 persen karena kapasitas mesinnya 2.500cc. Sedangkan diskon PPnBM 100 persen hanya untuk mobil bermesin 1.500 ke bawah.

Kenaikan harga setelah diskon PPnBM berakhir menbuat Kijang Innova saat ini dibanderol mulai Rp 355,5 juta hingga Rp 502,4 juta. Sedang Fortuner harganya mulai Rp 521,6 juta sampai Rp 586,9 juta.

Berikut daftar lengkap harga mobil baru Kijang Innova dan Toyota Fortuner per Januari 2022 on the road DKI Jakarta:

Toyota Kijang Innova

Model Harga Baru Harga Lama Selisih 2.0 G M/T BSN Rp 355.000.000 Rp 326.400.000 Rp 28.600.000 2.0 G A/T BSN Rp 375.700.000 Rp 345.200.000 Rp 30.500.000 2.0 G A/T BSN LUXURY Rp 382.100.000 Rp 351.100.000 Rp 31.000.000 2.0 V M/T BSN Rp 405.300.000 Rp 372.800.000 Rp 32.500.000 2.0 V A/T BSN Rp 425.600.000 Rp 391.200.000 Rp 34.400.000 2.0 V A/T BSN LUXURY Rp 432.000.000 Rp 397.000.000 Rp 35.000.000 VENTURER 2.0 A/T BSN Rp 476.800.000 Rp 438.500.000 Rp 38.300.000 2.4 G M/T DSL Rp 375.400.000 Rp 349.800.000 Rp 25.600.000 2.4 G A/T DSL Rp 396.600.000 Rp 369.300.000 Rp 27.300.000 2.4 V M/T DSL Rp 427.900.000 Rp 399.000.000 Rp 28.900.000 2.4 V A/T DSL Rp 447.600.000 Rp 417.200.000 Rp 30.400.000 VENTURER 2.4 A/T DSL Rp 502.400.000 Rp 468.500.000 Rp 33.900.000

Toyota Fortuner

2.4 G 4X2 M/T DSL Rp 521.600.000 Rp 493.000.000 Rp 28.600.000 2.4 G 4X2 A/T DSL Rp 539.200.000 Rp 509.700.000 Rp 29.500.000 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL Rp 570.000.000 Rp 539.100.000 Rp 30.900.000 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT Rp 586.900.000 Rp 554.700.000 Rp 32.200.000 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT Rp 561.000.000 Rp 556.400.000 Rp 4.600.000





