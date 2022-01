Suzuki Hadirkan Promo Awal Tahun, Bisa Bawa Pulang Mobil Jimny

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) dikabarkan bakal memeriahkan awal tahun 2022 dengan sejumlah promo menarik. Nantinya, promo Suzuki itu bakal berbentuk hadiah langsung dan hadiah undian.

Salah satu hadiah langsung yang bisa didapatkan konsumen adalah membawa pulang voucher belanja dan souvenir setelah melakukan pembelian. Sedangkan untuk hadiah undian, konsumen yang beruntung nantinya bisa membawa pulang mobil Jimny, Suzuki Gixxer dan GSX R-150.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Asst. to Dept. Head Sales 4W PT SIS, Sukma Dewi. Dirinya juga menjelaskan bahwa hadiah mobil Jimny, Suzuki Gixxer dan GSX R-150 ini bakal diundi pada pekan pertama Maret 2022.

“Untuk menyemarakkan awal tahun 2022 serta apresiasi terhadap pelanggan, kami menawarkan program menarik bagi konsumen yang membeli mobil Suzuki seperti All New Ertiga Suzuki Sport FF, All New Ertiga SS, XL7, New Ignis, New Baleno, New Sx4 S-cross, New Carry Pick Up, Karimun Wagon R, dan APV,” katanya dalam rilis.

Lebih lanjut, pihak Suzuki juga menerangkan bagaimana prosedur untuk bisa mendapatkan hadiah undian. PT SIS sendiri telah menyiapkan sebanyak 1 unit Jimny, 5 unit Suzuki Gixxer dan 20 unit GSX R-150.

Pemenang hadiah undian ini akan diumumkan secara langsung melalui surat resmi dan unggahan di media sosial Suzuki Indonesia. Konsumen yang beruntung nantinya diminta untuk menyiapkan lampiran surat remi pemenang, fotocopy bukti faktur kendaraan, STNK, KTP atau SIM.

“Menghadirkan beragam promo menarik menjadi salah satu upaya Suzuki dalam menjaga komitmen memprioritaskan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan setia Suzuki,” tutup Sukma Dewi.

