Mobil Mewah Mercedes-Benz Laku 2.537 unit pada 2021, C-Class Terlaris

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia meraih penjualan mobil mewah sebanyak 2.537 unit pada 2021.

Angka itu naik 14 persen dibandingkan penjualan mobil tahun sebelumnya.

Mercedes-Benz pun kembali mempertahankan posisi terdepan mobil mewah di Indonesia. Meski industri otomotif Indonesia terpukul akibat pandemi Covid-19, merek Jerman itu tetap menjadi pilihan utama pelanggan segmen mobil mewah di Indonesia.

Penjualan mobil mewah Mercedes-Benz sebanyak 2.537 unit itu terbanyak disumbang model GLC, GLE, dan C-Class.

“Kami mengawali tahun 2021 dengan memperkenalkan C-Class Final Edition. Generasi terbaru ini telah menjadi sangat populer," kata President Director PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia Choi Duk Jun dalam siaran pers yang dikutip hari ini, Jumat, 7 Januari 2022.

Dia menjelaskan Mercedes-Benz C-Class Final Edition adalah model pertama dari 10 model terbaru yang diperkenalkan tahun ini. Terdapat juga 6 model terbaru rakitan lokal di pabrik Wanaherang yang akan diluncurkan pada 2022.

Sebelumnya, sedan New Mercedes-Benz A-Class dan SUV Mercedes-Benz GLA diperkenalkan pada Juni 2021. Kemudian sedan New AMG A 35 dan New AMG GLA 35 meluncur pada Oktober. Keduanya dirakit di pabrik Wanaherang.

