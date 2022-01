Toyota Land Cruiser 300 Terbaru Diluncurkan di Indonesia, Lihat Detilnya

Reporter: Non Koresponden

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Astra Motor berencana meluncurkan dua mobil yang ditunggu-tunggu publik pada pertengahan minggu depan, yakni All New Land Cruiser dan New Fortuner.

Agen pemegang merek mobil Toyota di Indonesia itu telah membagikan undangan peluncuran yang akan dilakukan pada Kamis, 13 Januari 2022.

Toyota Motor telah meluncurkan versi terbaru SUV Toyota Land Cruiser Facelift 2022 atau Land Cruiser 300 yang berpenggerak empat roda itu pada 9 Juni 2021 di Jepang.

Mobil Toyota Land Cruiser 2022 Facelift yang disebut LC300 alias Land Cruiser 300 didasarkan pada platform TNGA-F, yang merupakan pergeseran dari model sebelumnya.

SUV Land Cruiser 2022 diproduksi terbatas, khusus untuk pelanggan 'asli.'

SUV Toyota Land Cruiser LC300 mendapatkan tenaga dari mesin diesel twin-turbo V6 3,3 liter yang menghasilkan tenaga 308 hp dan torsi 700 Nm.

Model spesifikasi untuk timur tengah mendapat mesin bensin V6 3,5 liter yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 10 kecepatan. Motor ini mampu menyemburkan tenaga 414 hp dan torsi 650 Nm.

Toyota Land Cruiser 300 hadir sebagai versi tangga pertama di dunia dari platform TNGA Toyota. Hal ini membuat SUV mewah ini menjadi lebih ringan, lebih kaku dan berteknologi lebih maju dibandingkan dengan model LC200 yang digantikannya.

