New Toyota Fortuner Diluncurkan Minggu Depan, Ini Detilnya Fortuner Legender

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor menjadwalkan peluncuran mobil baru New Fortuner 2022 secara digital pada medio pekan depan.

Rencananya, Toyota Fortuner terbaru itu akan dipamerkan bersama dengan SUV Toyota Land Cruiser 300 pada Kamis nanti, 13 Januari 2022.

PT TAM belum meluncurkan varian tertinggi Fortuner, yakni Legender. Pada 15 Oktober 2020, dipasarkan versi terbaru Toyota Fortuner varian standar dan TRD. Namun PT TAM belum menghadirkan Fortuner Legender di Indonesia.

“Saat ini belum, tapi tidak tertutup kemungkinan akan masuk ke Indonesia,” kata Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy kala itu.

Akhir 2021, PT TAM memasarkan Toyota Fortuner GR Sport. Lalu kapan Fortuner Legender meluncur di Indonesia?

Fortuner Legender merupakan varian terbaru dari SUV yang bersaing dengan Mitsubishi Pajero Sport ini.

Ada empat varian Legender yang ditawarkan kepada konsumen di Thailand, yakni 2.8 Legender A/T 4WD, 2.8 Legender A/T, 2.4 Legender AT 4WD, dan 2.4 Legender A/T. Di bawahnya, ada varian standar yakni 2.4V A/T 4WD, 2.4V A/T, dan 2.4G A/T. Ketiga model ini merupakan basic dari varian Legender.

Harga mobil baru Toyota Fortuner varian Legender di Thailand termurah adalah 1.564.000 THB atau setara Rp 698 juta. Legender termahal dijual 1.839.000 THB (Rp 821 juta). Sedangkan varian standar termurah 2.4G AT dijual 1.319.000 THB (setara Rp 589 juta).

“Kami belum menghitung kemungkinan harganya jika masuk Indonesia, tapi kemungkinan besar bisa lebih dari Rp 800 juta,” ucap Anton.

Fortuner Legender mendapatkan mesin baru 2.8 GD Super Power Engine. Mesin diesel ini memiliki kubikasi 2,8 liter dengan output hingga 201 hp dan torsi 500 Nm pada putaran 1.600 sampai 2.800 rpm. Toyota mengklaim mesin ini lebih bertenaga namun irit bahan bakar.

Mobil baru model Fortuner Legender hadir dengan sepasang bumper yang berbeda, lampu depan Bi-LED, dan velg 20 inci. Model standar tidak ada opsi atau pilihan untuk varian ini.

