Tiket MotoGP Mandalika 2022 Mulai Dijual Offline, Sudah Terjual 4.529 Lembar

TEMPO.CO, Mataram - Penjualan Tiket MotoGP Mandalika 2022 secara offline mulai dijual pada Selasa, 11 Januari 2022 di sejumlah gerai di seluruh Indonesia.

Loket penjualan tiket balap motor MotoGP 2022 tersebut terdapat di gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotels di seluruh Indonesia. balap motor tersebut akan dihelat pada 18-20 Maret 2022.

“Penjualan tiket secara offline ini melengkapi kanal penjualan online yang telah dibuka sejak Kamis minggu lalu dan akan semakin mempermudah pecinta balap untuk mendapatkan tiket menonton MotoGP," kata Vice President Director Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Cahyadi Wanda yang dikutip hari ini, Selasa, 11 Januari 2022.

Berdasarkan data penjualan pada Senin lalu, Tiket MotoGP Mandalika 2022 yang telah terjual 4.529 tiket, yang terdiri 2.738 tiket harian, 773 tiket weekend pass, dan 1.018 tiket 3 days pass.

Tiket yang sudah terjual itu terdiri tiket Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suites (Premiere Class dan Deluxe Class). Sedangkan tiket VIP Hospitality Suites Premiere Class yang tersedia 900 tiket telah habis terjual pada hari pertama penjualan (6 Januari 2022).

Adapun Tiket MotoGP Mandalika yang tersedia secara offline adalah VIP Hospitality Suites Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand, dan General Admission.

Untuk kategori VIP Hospitality Suites Deluxe Class tersedia tiket 3 days pass yang dijual Rp 10.000.000.

Untuk tiket kategori General Admission, Standard Grandstand, dan Premium Grandstand tersedia tiket harian dan paket weekend pass (Sabtu dan Minggu).

Adapun tiket harian terdiri tiket hari pertama (18 Maret) Rp 115.000 – Rp 431.250, tiket hari kedua (19 Maret) Rp 287.500 – Rp 1.150.000, dan tiket race day (20 Maret) Rp 575.000 – Rp 1.725.000. Kemudian Paket weekend pass tersedia dengan harga Rp 805.000 – Rp 2.587.000.

VIP Hospitality Suites Deluxe Class adalah ruangan di VIP Village yang berdekatan dengan paddock yang menyediakan fasilitas makanan, snack, dan minuman di dalam ruangan tersebut. Kemudian kelas Premium Grandstand dilengkapi dengan atap.

Berikutnya, untuk penonton kelas Standard Grandstand disediakan tempat duduk tanapa atap yang merupakan bucket seat, yaitu kursi duduk tanpa lengan. Kalau penonton dengan tiket General Admission non-seating area, dimana penonton bisa masuk ke area Sirkuit Mandalika untuk menyaksikan balap dari layar besar tapi tidak masuk ke Grandstand.

Tiket MotoGP Mandalika 2022 juga dijual secara online melalui sejumlah official partner, yakni My Pertamina Apps, InJourney, Xplorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, Livin’ by Mandiri, Tiketapasaja.com, Tiket.com, dan DyandraTiket.com sejak 6 Januari 2022.

