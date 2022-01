Test Drive All New Honda BR-V: Konsumsi BBM Jakarta-Semarang 17,3 Km/L

Test drive All New Honda BR-V Jakarta-Semarang-Solo, 10-11 Januari 2022. (HPM)

TEMPO.CO, Semarang - Tempo berkesempatan mengikuti media test drive All New Honda BR-V dengan rute Jakarta-Semarang-Solo pada 10-11 Januari 2022. PT Honda Prospect Motor (HPM) menyediakan sebanyak 24 unit mobil All New BR-V CVT Prestige atau varian tertinggi untuk media test drive ini.

Di hari pertama, perjalanan dari Jakarta menuju The Wujil Resort & Conventions, Ungaran, Semarang. Rute ini sebagian besar melalui jalan tol Jakarta-Cikampek-Trans Jawa. Total jarak tempuh berdasarkan catatan pada odometer di dalam mobil yang kami tumpangi adalah 470,2 kilometer. Jarak itu kami tempuh dalam waktu 8 jam dengan kecepatan rata-rata 59 km per jam.

Menariknya, konsumsi bahan bakar All New BR-V berdasarkan catatan pada odometer kami adalah 17,3 km per liter, atau masih tersisa empat bar dari 10 bar indikator bahan bakar.

Indikator konsumsi bahan bakar rata-rata All New Honda BR-V CVT Prestige saat test drive Jakarta-Semarang, 10 Januari 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

All New BR-V dibekali mesin 1.500 cc empat silinder i-VTEC DOHC. Mesin berkode L15ZF ini mampu menghasilkan daya 121 PS pada 6.660 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm. Dalam hal konsumsi BBM, Honda mengklaim mesin ini lebih irit 3 persen dibanding model sebelumnya. Power to weight ratio atau perbandingan bobot mobil dengan tenaga yang dihasilkan mesin All New BR-V membuktikan klaim tersebut.

Honda menawarkan dua pilihan transmisi yakni manual 6-percepatan dan CVT. Varian yang kami coba adalah yang menggunakan transmisi CVT atau continuously variable transmission.

Rute perjalanan Jakarta menuju Semarang mayoritas dilalui dengan kondisi lancar jaya. Rombongan media test drive berangkat dari kawasan Senayan Park, Jakarta, tepat pada pukul 08.00 WIB. Tiba di The Wujil Resort & Conventions, Ungaran, Semarang tepat pukul 17.00 WIB.

Kondisi mengemudi bisa dibilang normal dengan AC menyala, layaknya mengemudi pada umumnya. Satu mobil diisi tiga penumpang.

Di sepanjang rute perjalanan, kami berkesempatan mencoba fitur unggulan yang disematkan di All New BR-V CVT Prestige, yakni fitur keselamatan canggih Honda Sensing. Fitur Honda Sensing pada All New BR-V meliputi Collision Mitigation Braking System, Lane Keeping Assist System, Road Departure Mitigation System, Adaptive Cruise Control, Lead Car Departure Notification System, Auto-Hight Beam.

Fitur Collision Mitigation Braking System membantu ketika terdapat kemungkinan berbenturan dengan kendaraan/pejalan kaki yang terdeteksi di depan. Fitur ini didesain untuk memberikan peringatan ketika potensi berbenturan dapat terjadi dan membantu mengurangi kecepatan kendaraan. Fitur ini otomatis aktif pada saat berkendara.

Pada fitur Adaptive Cruise Control berfungsi untuk membantu menjaga kestabilan kecepatan kendaraan dan mengatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan. Fitur ini sangat membantu ketika berkendara jarak jauh seperti test drive kali ini.

Test drive All New Honda BR-V Jakarta-Semarang-Solo, 10-11 Januari 2022. (HPM)

Fitur ini dapat bekerja di atas kecepatan 30 km per jam, dapat mengikuti mobil di depannya dalam berakselerasi maupun deselerasi. Artinya, Anda tidak harus menginjak pedal gas maupun rem saat fitur ini aktif.

Fitur ini secara otomatis akan menjaga jarak dengan kedaraan di depan, baik ketika berakselerasi maupun pada saat pengereman. Sekadar catatan, fitur ini akan non-aktif pada kecepatan di bawah 25 km per jam dan Anda diwajibkan untuk menggunakan selalu pedal rem dibutuhkan.

Berikutnya adalah fitur Lead Car Departure Notification System. Ini adalah sistem peringatan yang mendeteksi pergerakan saat kendaraan di depan bergerak. Sistem akan memberi peringatan pada layar informasi dan sinyal suara untuk memungkinkan pengemudi mengikuti kendaraan di depan.

Interior All New Honda BR-V CVT Prestige. (HPM)

Fitur yang juga tidak kalah menarika dalah Auto-High Beam. Ini berfungsi saat kendaraan melaju pada kecepatan minimal 40 km per jam dengan posisi tuas lampu di 'AUTO'. Sistem ini secara intuitif akan mengaktifkan lampu besar (lampu jauh) ketika penerangan minim dan tidak ada kendaraan di depan maupun dari arah berlawanan.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM Yusak Billy mengatakan bahwa All New BR-V CVT Prestige yang dilengkapi Honda Sensing mendominasi pemesanan dengan kontribusi 55 persen.

"Hingga akhir Desember lalu total pemesanan mencapai 3.200 unit dan Januari ini kami mulai mendistribusikan 3.000 unit ke konsumen di seluruh Indonesia," kata Billy di sela-sela sesi test drive.

Rute berikutnya adalah Semarang-Solo. Redaksi Tempo akan mengulas lebih lengkap lagi tentang All New Honda BR-V, terutama mengenai pengalaman berkendara, kenyamanan, handling, suspensi dan lainnya.

