All New Land Cruiser dan New Fortuner Dirilis Hari Ini, Berapa Harganya?

New Fortuner (hitam) dan Land Cruiser 300. (Foto: TEMPO/Wawan Priyanto)

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Indonesia telah meluncurkan dua mobil barunya pada hari ini, Kamis, 13 Januari 2022. Dua kendaraan anyar itu adalah All New Land Cruiser dan New Fortuner 2.8.

Peluncuran mobil ini tak terlepas dari keinginan Toyota dalam menyediakan kebutuhan konsumen yang tertarik dengan kendaraan sporty dan tangguh. Hal itu dibenarkan langsung oleh Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM), Susumu Matsuda.

All New Land Cruiser sendiri dilengkapi dengan mesin diesel V6 twin-turbo berkapasitas 3.346 cc. Dengan begitu, mobil baru ini nantinya bisa mengeluarkan tenaga sebesar 304,7 daya kuda dan torsi puncak mencapai 700 Nm.

Sedangkan untuk New Fortuner 2.8 dikabarkan menggunakan mesin DOHC 1GD-FTV 2.755 cc 4 silinder segaris dengan turbo VNT Intercooler. SUV mewah ini diketahui hadir dengan beberapa line-up, yakni tipe penggerak roda 4x2 dan berpenggerak 4x4.

Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy pun membeberkan harga mobil All New Land Cruiser dan New Fortuner 2.8. Dari penjabarannya, model mobil pertama jauh lebih mahal ketimbang Fortuner baru.

“All New Land Cruiser ada dua tipe, VX-R dan GRS, yang VX-R itu harga OTR Jakarta adalah Rp 2,327 miliaran. Sedangkan GRS Rp 2,378 miliaran. Ini model dengan warna biasa, sedangkan warna premium akan nambah tiga jutaan,” katanya dalam acara virtual hari ini.

“Kemudian Fortuner line-up-nya cukup banyak, jadi range-nya cukup luas dari yang 4x2 itu harganya Rp 521,6 juta-Rp 579 juta. Kemudian yang 4x4 harganya Rp 684,5 juta,” lanjut dia menambahkan.

Harga mobil New Fortuner berpenggerak 4x4 ini nyatanya lebih murah dibandingkan dengan model-model Toyota di tipe yang sama. Anton menjelaskan bahwa tipe 4x4 Toyota biasanya dijual dengan harga lebih dari Rp 700 juta.

Baca: Street Race Bakal Hadir di Ancol, Polda Metro Jaya: Tak Ada Hadiahnya

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.