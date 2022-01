Toyota Ingin Pertahankan Penjualan Fortuner di Angka 22 Ribu Unit

TEMPO.CO, Tangerang - New Toyota Fortuner dengan mesin baru resmi diluncurkan pada Kamis, 13 Januari 2022. New Fortuner dengan mesin 2.800 cc ini ditawarkan dalam tiga varian yakni 2.8 VRZ 4x2 A/T, 2.8 VRZ 4x2 A/T GR Sport, dan 2.8 VRZ 4x4 A/T GR Sport. Ketiga varian baru ini melengkapi empat varian Fortuner yang sudah dipasarkan terlebih dahulu yakni 2.4 G 4x2 M/T, 2.4 G 4x2 A/T, 2.4 G VRZ 4x2 A/T, 2.4 VRZ 4x2 GR Sport, dan 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy, mengatakan bahwa Fortuner mencatat penjualan yang cukup bagus sepanjang 2021 dengan angka 22 ribu unit. Angka ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

“Kami berharap bisa mempertahankan tren penjualan Fortuner pada tahun ini,” kata Anton.

New Fortuner dibekali mesin diesel dengan kode 1GD-FTV berkubikasi 2.755 cc VNT Intercooler. Mesin ini menghasilkan daya 209,9 PS pada 3.000-4.000 rpm dan torsi maksimum 50,9 Kg-m.

New Fortuner ini melengkapi varian yang sudah lebih dahulu dipasarkan di Indonesia yang menggunakan mesin 2.400 cc. Sebagai perbandingan, mesin 2.393 cc 4 silinder VNT Intercooler dengan kode 2GD-FTV yang dipasang pada varian Fortuner 2.4 menghasilkan daya 149,6 PS pada 3.400 rpm dan torsi 40,8 Kg-m pada 1.600-2.000 rpm.

Dari perbandingan di atas, terlihat jelas perbedaan tenaga antara New Fortuner 2.8 dengan Fortuner 2.4. Sekadar catatan, Fortuner generasi kedua yang diperkenalkan di Indonesia pada 2016 menggunakan mesin berkode 2GD. Mesin ini melengkapi mesin bensin 2TR-FE 2.694 cc Dual VVT-i yang sudah ada sebelumnya.

Toyota mengklaim mesin 2.800 cc New Fortuner memiliki output daya lebih besar 36 persen serta torsi lebih tinggi sekitar 25 persen.

Mesin 1GD mencatatkan waktu akselerasi 0 – 100 km per jam yang lebih cepat yaitu 11,9 detik, sementara mesin 2GD 14 detik. Begitu juga pada saat berakselerasi pada kecepatan 60 – 80 km per jam, mesin 1GD mencatatkan waktu lebih capat yaitu hanya 2,8 detik, sementara mesin 2GD 3,7 detik.

Berikut ini daftar lengkap Harga Toyota Fortuner per Januari 2022:

- 2.4 G 4x2 M/T : 521.600.000

- 2.4 G 4x2 A/T : 539.200.000

- 2.4 VRZ 4x2 A/T : 570.000.000

- 2.4 VRZ 4x2 A/T GR Sport : 586.900.000

- 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport : 561.000.000

- 2.8 VRZ 4x2 A/T : 580.900.000

- 2.8 VRZ 4x2 A/T GR Sport : 597.900.000

- 2.8 VRZ 4x4 A/T GR Sport : 684.500.000

Baca juga: New Toyota Fortuner Pakai Mesin Baru, Harga 4x4 Turun

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.