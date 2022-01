Inilah Mobil Hybrid Terlaris Sepanjang 2021, Toyota Corolla Cross Nomor 1

PT Toyota-Astra Motor atau TAM resmi meluncurkan All New Corolla Cross di Indonesia sehingga mobil baru itu segera akan mengaspal di jalan-jalan ibu kota. Harganya dibanderol mulai Rp 457,8 juta untuk tipe bensin sedangkan untuk tipe Hybrid Rp 497,8 juta. global.toyota

TEMPO.CO, Jakarta - Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) mengumumkan penjualan mobil baru sepanjang 2021, termasuk untuk mobil hybrid. Toyota Corolla Cross 1.8 AT memuncaki kompetisi mobil hybrid.

Penjualan mobil hybrid Toyota Corolla Cross 1.8 AT pada tahun lalu sebanyak 1.304 unit. Mobil terlaris pada segmen mobil hybrid berikutnya adalah Nissan Kicks e-Power dan All New Camry 2.5 Hybrid Mi.

Penjualan mobil listrik Hyundai Kona sebanyak 360 unit pada 2021, Hyundai Ioniq 228 unit, dan All New Nissan Leaf 42 unit.

Mobil hybrid Toyota Corolla Cross 1.8 A/T Hybrid pada 2021 terjual 1.304 unit, Nissan Kicks e-Power 592 unit, serta All New Camry 2.5 Hybrid Mi terjual 279 unit.

Mobil hybrid merek Toyota yang paling banyak beredar di pasaran dibandingkan merek-merek lainnya. Berikut ini data penjualan mobil hybrid di Indonesia pada 2021 yang dikutip dari data Gaikindo:

1. Toyota Corolla Cross 1.8 AT Hybrid 1.304 unit

2. Nissan Kicks e-Power 592 unit

3. Toyota All New Camry 2.5 Hybrid Mi 279 unit

4. Toyota C-HR 1.8 A/T Hybrid 157 unit

5. Toyota All New Corolla Altis 1.8 Hybrid 94 unit

6. Lexus ES 300h (ES 300h dan 300h Ultra Luxury) 44 unit

7. Outlander PHEV 35 unit

8. BMW i3 S A/T 2 unit

9. Toyota Century Hybrid 5.0 A/T 1 unit.

Mobil hyrid Toyota Corolla Cross hadir di Indonesia pada Agustus 2020 dengan harga kala itu Rp 497,8 juta.

