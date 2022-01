50 All New Honda BR-V Terbaru Sudah di Tangan Konsumen Surabaya

Honda Surabaya Center menyerahkan mobil All New Honda BR-V kepada 50 konsumen di Ciputra World Surabaya pada Sabtu, 15 Januari 2022. FOTO: PT Honda Prospect Motor (HPM).

TEMPO.CO, Jakarta - Honda Surabaya Center menyerahkan mobil baru All New Honda BR-V kepada 50 konsumen di Ciputra World Surabaya hari ini, Sabtu, 15 Januari 2022.

"Kami yakin All New Honda BR-V akan mendefinisikan kembali pengalaman berkendara konsumen. Ke depannya, kami juga akan berusaha untuk dapat terus melakukan pengiriman sesegera mungkin kepada konsumen lainnya," kata President Director Honda Surabaya Center Ang Hoey Tiong dalam siaran pers hari ini.

Sepekan sebelumnya, Sabtu, 8 Januari 2022, PT Honda Prospect Motor (HPM) melakukan penyerahan perdana 55 unit mobil baru All New Honda BR-V di Senayan Park, Jakarta. Kegiatan serupa juga dilaksanakan seluruh dealer di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara pada hari ini.

Honda BR-V pertama kali diperkenalkan di dunia pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2015 di Tangerang, pada 20 Agustus 2015. Generasi kedua Honda BR-V tersebut lantas diperkenalkan secara perdana pada 21 September 2021.

Hingga saat ini pemesanan mobil baru All New Honda BR-V mencapai sekitar 3.200 unit di seluruh Indonesia.

All New Honda BR-V diproduksi di Indonesia mulai 13 Desember 2021 di Pabrik PT Honda Prospect Motor, Karawang, Jawa Barat. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memprodusi model ini. PT HPM pun berencana mengekspor mobil baru All New Honda BR-V produksi Indonesia ke sekitar 30 negara di dunia.

