Inilah Juara Modifikasi Mobil Blackauto Virtual Battle 2021

TEMPO.CO, Jakarta - Kejuaraan modifikasi mobil Blackauto Virtual Battle (BVB) 2021 merampungkan laga di tiga wilayah, yakni East Region, Central Region, dan West Region sepanjang 2021.

Juara dari berbagai kategori pun sudah didapat.

"Jagoan-jagoan Contest, Culture, SQL, SPL dan SQ yang berasal dari Tengah, Timur, dan Barat datang ke ICE BSD untuk memperebutkan trofi paling bergengsi, Black Auto Master," kata perwakilan pelaksanan kejuaraan modifikasi Blackauto Virtual Battle (BVB) 2021 Boy Prabowo dalam keterangan pers hari ini, Rabu, 19 Januari 2022.

Dia menilai babak final kali ini berbeda sepanjang sejarah pelaksanaan kejuraan modifikasi mobil BlackAuto Battle. Pesertanya murni berasal dari region-region yang sudah lebih dulu tersaring, lolos dari babak penyisihan.

Tahun ini panitia menghadirkan berbagai kelas tambahan agar lebih semarak kejuaraan modifikasi mobil yang menjadi barometer dunia car tuning di Indonesia.

Kelas tambahan dalam final Blackauto Virtual Battle (BVB) 2021 adalah Black Auto Dyno Test. Pada kelas ini tim Engione Plus Sunter mendominasi pertandingan dengan Civic Type R FK8.

BlackAuto Battle adalah satu-satunya engine performance show yang didukung oleh mesin Dyno garapan Mainline Dynolog. Ajang ini mampu membaca sekaligus mengupas tuntas kualitas dari garapan modifikasi mobil garapan para finalis.

"Tidak hanya dari kemampuan performance mesin mobil, tapi juga sektor kaki-kaki, pengereman, undercarriage, dan pengendalian mobil yang terlihat dalam proses dyno," tutur dia.

Kejuaraan modifikasi BVB 2021 menggandeng asosiasi APACT (Asia Pacific Car Tuning) sebagai tiim juriBlackauto Modify.

Pada gelaran kali ini Blackauto Modify dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Contest Car dan kelas Culture Car. Berikut daftar pemenang kontes modifikasi mobil Blackauto Virtual Battle (BVB) 2021:

KING OF BLACK : Willy Fucek Boy (Honda Freed)

MOST VALUABLE TROPHIES

MOST VALUABLE CONTEST INTERIOR : Virya (Honda Accord)

MOST VALUABLE CONTEST ENGINE : Leonard Audi Verein (Audi A4)

MOST VALUABLE CONTEST UNDERCARRIAGE : Leonard Audi Verein (Audi A4)

MOST VALUABLE CONTEST EXTERIOR : Rudy (Honda Jazz)

MOST VALUABLE CONTEST AUDIO : Dede Vavoma (Honda Civic FD)

MASTER THROPY CONTEST BLACKAUTO MASTER : Leonard Audi Verein (Audi A4)

CULTURE SPECIAL CLASS TROPHY

BLACK CULTURED CAR : Audi A3

MOST VALUABLE TROPHIES

MOST VALUABLE CULTURED INTERIOR : Charock Team CRK Karma (Porsche Cayman)

MOST VALUABLE CULTURED ENGINE

N/A

MOST VALUABLE CULTURED UNDERCARRIAGE : Wisnu Dimension (BMW E90)

MOST VALUABLE CULTURED EXTERIOR : Charock Team CRK (BMW M2)

MASTER THROPY CULTURED BLACKAUTO MASTER : Wisnu Dimension (BMW E90)

BLACK OUT LOUD SQL FFA CLASS

1st PLACE NATIONAL SQL FFA CLASS : MJM (Daihatsu Xenia)

2nd PLACE NATIONAL SQL FFA CLASS : Maximos (Daihatsu Xenia)

3rd PLACE NATIONAL SQL FFA CLASS : Omega (Honda CRV)

SPL SQL CLASS

1st PLACE NATIONAL SPL FFA CLASS : ICA Bengkulu (Honda Jazz)

2nd PLACE NATIONAL SPL FFA CLASS : ICA Bengkulu (Toyota Innova)

3rd PLACE NATIONAL SPL FFA CLASS : ICA Bengkulu (Toyota Innova Blacky)

SQ UNLIMITED CLASS

1st PLACE NATIONAL SQ UNLIMITED CLASS : Ronald Safar Anak Sekolahan (Toyota Land Cruiser 200)

2nd PLACE NATIONAL SQ UNLIMITED CLASS : Ricky PI AJM Audioworks (BMW X1)

3rd PLACE NATIONAL SQ UNLIMITED CLASS : Ricky Concerto (Toyota Innova)

BEST TEAM TROPHY

BEST BLACK OUT LOUD TEAM ICA BENGKULU

BLACK AUTO DYNO TEST

2WD (FF/FR) max 4 CYL TURBO CLASS

MASTER OF DYNO TEST : Alvian Engine+ (Honda Civic FK8 Kuning)

1st Runner UP DYNO TEST : Yunus Engine+ (Honda Civic FK8 Putih)

2nd Runner UP DYNO TEST : Klara Engine+ (Honda Jazz Putih).

