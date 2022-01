SUV Kompak Peugeot 2008 Masuk Indonesia, Inden Sudah Dibuka

New Peugeot 2008 2022. (Astra Peugeot)

TEMPO.CO, Jakarta - SUV kompak asal Prancis, Peugeot 2008, resmi masuk Indonesia. Model ini melengkapi jajaran SUV Peugeot yang sudah lebih dahulu dipasarkan seperti 3008 dan 5008.

Sales of Head Astra Peugeot, Fredy Jeo, mengatakan bahwa komsumen sudah dapat melakukan inden New 2008 di delaer resmi Astra Peugeot. “Kami membuka inden untuk Peugeot 2008 SUV untuk umum. Kami menyiapkan suatu program yang menarik yaitu down payment hanya Rp 49 juta,” kata Fredy dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, Jumat, 21 Januari 2022.

Fredy menyampaikan bahwa Peugeot 2008 bakal tampil dengan warna baru, yaitu Fusion Orange dan Amazonite Grey. “Dan tentunya tetap dengan pilihan warna putih (Pearl White) dan hitam (Nera Black),” ujar dia.

2008 merupakan SUV kompak yang diplot di bawah 3008 dan 5008. Model ini memiliki dimensi panjang 4.300 mm, lebar 1.770 mm, tinggi 1.530 mm, dan jarak sumbu roda 2.603 mm. Dimensi ini setara dengan SUV asal Korea Selatan, Hyundai Creta dan Kia Seltos.

Seltos memiliki dimensi panjang 4.315 mm, lebar 1.800 mm, tinggi 1.646 mm, dan jarak sumbu roda 2.610 mm. Sedangkan Creat memiliki panjang 4.315 mm, lebar 1.790 mm, tinggi 1.630 mm, dan jarak sumbu roda 2.160 mm. Dari perbandingan di atas, Peugeot 2008 sedikit lebih kecil dibanding dua kompetitornya.

Di negara asalnya, Peugeot 2008 ditawarkan dalam pilihan mesin 1.2L bensin, 1.5L Diesel, dan listrik baterai e-2008. Belum ada keterangan detail varian apa yang akan dipasarkan di Indonesia, tetapi perkiraan Tempo adalah Peugeot 2008 bermesin 1.2L EB2ADT Puretech turbo I3.

Baca juga: SUV Mungil Peugeot 2008 Segera Masuk Indonesia?

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.