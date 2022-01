Peminat Membludak, Inden Toyota Land Cruiser 300 Tembus 4 Tahun

All New Toyota Land Cruiser 300 GR Sport, Tangerang, 13 Januari 2022. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Jakarta - All New Toyota Land Cruiser 300 menjadi model SUV premium yang masuk kategori langka. Pasalnya, Toyota Jepang mengumumkan bahwa model yang diluncurkan pertama kali pada Juni 2021 ini memiliki permintaan tinggi sehingga inden atau pemesanan mencapai 4 tahun.

Lamanya masa pemesanan ini sampai membuat pabrikan terbesar di Jepang itu meminta maaf kepada pelanggannya.

“Terima kasih telah mempertimbangkan dan memesan kendaraan kami. Kami dengan tulus meminta maaf atas kenyataan bahwa Land Cruiser telah diterima dengan sangat baik tidak hanya di Jepang tetapi juga di seluruh dunia, dan diperkirakan akan memakan waktu lama untuk mengirimkannya setelah menerima pesanan. Waktu pengiriman untuk pemesanan mulai sekarang mungkin sekitar empat tahun. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersingkat waktu pengiriman pelanggan kami, dan kami menghargai pengertian Anda," tulis Toyota seperti dikutip dari paultan.org, Minggu, 23 Januari 2022.

All New Land Cruiser 300 resmi dipasarkan di Indonesia mulai 13 Januari 2022. PT Toyota Astra Motor menawarkan dua varian All New Land Cruiser 300, yakni VX-R dan GR Sport. Masing-masing dipasarkan dengan harga Rp 2,327 miliar dan Rp 2,378 miliar.

Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi Suwandy, mengatakan bahwa saat ini Indonesia mendapatkan quota antara 20-30 unit per bulan. Sedangkan demand untuk global juga sangat tinggi.

Menurut Anton, Land Cruiser memiliki peminat yang cukup tinggi di segmen SUV premium. "Penjualan Land Cruiser di Indonesia cukup baik. Pada 2021 ritel mencapai 90an unit. Lalu 2020 sekitar 200an unit," kata Anton ketika itu. "Untuk yang model baru ini, setahun kira-kira bisa 300an unit."

Ketika itu Anton menyampaikan bahwa tingginya permintaan Land Cruiser 300 membuat pemesanannya mencapai 2 tahun di Jepang.

All New Land Cruiser dilengkapi dengan mesin diesel V6D twin-turbo berkapasitas 3.346 cc. Mesin ini mampu menghasilkan sebesar 304,7 tenaga kuda pada 4.000 rpm dan torsi puncak 700 Nm pada 1.600-2.600 rpm.

Tenaga dahsyat ini disalurkan roda penggerak (4x4) melalui transmisi otomatis 10- speed Direct Shift-10AT. Toyota mengklaim transmisi ini dapat menyalurkan tenaga lebih efektif dan efisien pada berbagai kondisi berkendara.

