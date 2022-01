New Honda Accord Alami Penyegaran, Sedan dengan Kabin Nyaman dan Premium

Mengawali 2022, PT Honda Prospect Motor melakukan penyegaran mobil sedan New Honda Accord pada Selasa, 25 Januari 2022. New Honda Accord hadir dengan tampilan yang semakin premium serta kabin yang lebih nyaman dan menambah kesan elegan pada mobil ini. FOTO: PT Honda Prospect Motor

TEMPO.CO, Jakarta - Mengawali 2022, PT Honda Prospect Motor mengumumkan penyegaran atau facelift pada mobil sedan New Honda Accord hari ini, Selasa, 25 Januari 2022.

Menurut Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, sedan Honda Accord memiliki sejarah panjang di Indonesia sehingga mobil ini menjadi salah satu mobil istimewa bagi kami dan para loyalis Honda.

"Hari ini kami mulai mengirimkan New Honda Accord ke dealer-dealer resmi Honda di Indonesia,” ucapnya.

Masyarakat dapat melihat langsung tampilan baru sedan New Honda Accord 2022 di Dreams Cafe by Honda, Lantai Dasar Mall Senayan Park, Jakarta, mulai 25 Januari hingga 6 Februari 2022.

Sedan New Honda Accord facelift kini tampilan semakin premium serta kabin yang lebih nyaman berkat beberapa perubahan. Kesan elegan pun bertambah.

Penyegaran pada New Honda Accord meliputi New Power Sunroof sehingga penumpang merasakan kesan kabin lebih lapang yang nyaman. Perubahan berikutnya pada interior dengan New Black Interior.

Perubahan warna beige menjadi warna hitam pada seat, door trim, console tengah, serta dashboard memberikan kesan sporty dan premium.

Kenyamanan di dalam kabin New Honda Accord facelift dilengkapi New LED Interior Light, New LED Map Light, serta New All Auto Up Down Power Window yang semakin memudahkan pengemudi dan penumpang.

