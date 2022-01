New Honda Accord 2022, Simak Penyegaran Fitur Mobil dan Interior Terbaru

Reporter: Non Koresponden

Sedan New Honda Accord facelift kini tampilan semakin premium serta kabin yang lebih nyaman berkat beberapa perubahan. Kesan elegan pun bertambah. honda-indonesia.com

TEMPO.CO, Jakarta - Mobil sedan New Honda Accord menawarkan sejumlah penyegaran pada fitur mobil dan interior kabin, selain tampilan eksterior dan performa mesin.

Diluncurkan pada Selasa lalu, 25 Januari 2022, mobil baru New Honda Accord bisa dibeli dengan harga Rp 759.000.000 (on the road Jakarta untuk kepemilikan orang pertama pada 2022).

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy menerangkan bahwa New Honda Accord facelift juga menggunakan berbagai fitur lampu LED pada eksterior, yang meliputi Full LED Headlight, LED Daytime Running Lights (DRL), Rear Combi Lamp with LED Light Bars, LED High-Mount Stop Lamp, dan LED Turn Signal.

Adapun pada interior kabin bagian depan, panel instrumen utama terdiri dari display 7-inch Thin Film Transistor (TFT) yang dipadu dengan Display Audio berukuran 8 inchi. TFT akan menampilkan berbagai informasi penting saat berkendara.

Kemudian ada Wireless Charger Console yang dilengkapi USB Port di konsol depan.

Sedan New Honda Accord pun dilengkapi berbagai fitur mobil yang canggih untuk menambah kenyamanan berkendara. Fitur-fituir kenyamana tersebut seperti Smart Entry, Remote Engine Start, One Push Ignition System, Walk – Away Auto Lock, Electric Parking Brake, Auto Foldable Side Door Mirror, serta Rain Sensing Windshield Wiper dan masih banyak lagi.

Penyegaran pada mobil baru New Honda Accord 2022 juga meliputi bangku pengemudi dilengkapi fungsi 8-way Driver Power Seat Adjustment with Lumbar Support dan Memory Seat with Easy Entry/Exit.

New Honda Accord mempertahankan standar keselamatan tertinggi Honda dengan teknologi Honda SENSINGTM. Teknologi ini membantu pengemudi menghindari dan meminimalisasi kecelakaan saat berkendara.

Honda SENSINGTM pada sedan New Honda Accord 2022 facelift meliputi fungsi Collision Mitigation Brake System (CMBSTM) yang terintegrasi dengan Forward Collision Warning (FCW), Road Departure Mitigation System (RDM) yang terintegrasi dengan Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist System (LKAS), Adaptive Cruise Control (ACC) yang terintegrasi dengan Low Speed Follow (LSF), dan Auto-High Beam.

