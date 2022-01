62 Ribu Tiket MotoGP Mandalika Dijual Setiap Hari, Cek Lokasi Pembeliannya

Pembalap tim Pata Yamaha With Brixx WorldSBK Toprak Razgatlioglu (tengah), pembalap tim Kawasaki Racing WorldSBK Jonathan Rea (kanan) dan pembalap Aruba.it Racing Ducati Scott Redding memacu motornya dalam race 1 WorldSBK seri Indonesia 2021 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, Ahad, 21 November 2021. ANTARA FOTO/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Mataram - Tiket MotoGP Mandalika ditawarkan kepada penggemar balap di Indoensia secara online maupun offline. Total sebanyak lebih dari 62.000 tiket per hari tersedia dan dapat dibeli melalui platform online My Pertamina Apps, InJourney, Xplorin yang didukung oleh Bank NTB Syariah, Livin’ by Mandiri, Tiketapasaja.com, Tiket.com, dan DyandraTiket.com. Untuk pembelian secara offline dapat dilakukan di seluruh gerai Indomaret, Alfamart, dan Angkasa Pura Hotels yang tersebar di Indonesia.

Secara online, tiket MotoGP Mandalika dapat dibeli untuk seluruh kategori yakni VIP Hospitality Suites Deluxe Class, Premium Grandstand, Standard Grandstand dan General Admission. Sedangkan melalui offline, tiket yang dapat dibeli adalah kategori Standard Grandstand dan General Admission baik untuk tiket harian maupun weekend pass.

Vice President Director Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Cahyadi Wanda mengatakan sangat bersemangat melihat tren penjualan tiket MotoGP Mandalika 2022 terus menunjukkan peningkatan setiap harinya. Secara trend, tiket yang paling banyak dibeli adalah Premium Grandstand, General Admission, dan diikuti dengan Standard Grandstand. "Namun tidak perlu khawatir, karena kami masih memiliki banyak persediaan tiket yang tersedia di saluran resmi yang sudah kami tunjuk,’’ katanya.

Tapi tentunya mereka yang lebih cepat membeli akan mendapatkannya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Cahyadi melihat tingginya minat pecinta balap di tanah air untuk menyaksikan event MotoGP 2022 secara langsung di Mandalika namun terkendala adanya keraguan dengan ketersediaan akomodasi dan transportasi.

"Solusinya, saat ini kami tengah berupaya menyiapkan skema bundling tiket, penambahan alternatif akomodasi dan penerbangan dari atau menuju The Mandalika," ujar dia.

Sebagai informasi, tiket MotoGP Mandalika dijual dalam berbagai bentuk dan range harga, sehingga calon penonton dapat memilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Kategori General Admission, Standard Grandstand, dan Premium Grandstand, dijual dalam bentuk tiket harian dan paket weekend pass yang berlaku untuk Sabtu dan Minggu.

Tiket harian, terdiri dari tiket hari pertama (18 Maret) pada harga Rp 115.000 – Rp 431.250, tiket hari kedua (19 Maret) pada harga Rp 287.500 – Rp 1.150.000, dan tiket race day (20 Maret) pada harga Rp 575.000 – Rp 1.725.000. Paket weekend pass tersedia dengan harga Rp 805.000 – Rp 2.587.000.

Untuk kategori VIP Hospitality Suites Deluxe Class, tersedia tiket 3 days pass yang dijual dengan harga Rp 10.000.000 (berlaku untuk menonton selama tiga hari). Kategori VIP Hospitality Suites Deluxe Class merupakan ruangan yang berlokasi di VIP Village berdekatan dengan Paddock yang menyediakan fasilitas makanan, snack dan minuman di dalam ruangan tersebut sehingga penonton dapat menikmati balapan tanpa harus keluar dari ruangan.

Premium Grandstand adalah lokasi duduk penonton yang dilengkapi dengan atap sehingga para penonton dapat menikmati balapan dengan nyaman. Berikutnya, Standard Grandstand adalah tempat duduk penonton tanpa atap yang merupakan bucket seat yaitu kursi duduk tanpa lengan.

General Admission merupakan tiket non-seating area, dimana penonton bisa masuk ke area sirkuit untuk menyaksikan balap dari layar besar dan menyaksikan konten di dalam area komersial namun tidak masuk ke Grandstand.

