Taiyo Furusato Bidik Gelar Juara Dunia Moto3

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Taiyo Furusato menjadi perbincangan di kalangan penggemar balap sepeda motor sepanjang musim 2021. Rider muda asal Jepang itu tampil impresif di kejuaraan balap sepeda motor junior Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup.

Di ATC, dia menjadi juara dunia dengan menyapu bersih seluruh kemenangan di 7 seri dari 8 seri yang direncanakan (seri terakhir batal digelar karena cuaca buruk di Sirkuit Mandalika). Ini adalah gelar pertama bagi Furusato sekaligus kejuaraan pertama yang diikutinya.

Sedangkan di Red Bull Rookies Cup, Furusato tampil sebagai pembalap pengganti pada seri kelima di Mugello, Italia. Di balapan debutnya, rider Jepang kelahiran 12 Juli 2005 (16 tahun) ini tampil sebagai juara pertama. Ia mengalahkan pembalap-pembalap muda berbakat seperti Dadiv Alonso, David Munoz, Ivan Ortola, dan bahkan pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji (Mario Aji).

Taiyo Furusato analyzes his last two years in the #IATC where he got the first Championship of his career

Next season he will debut in the #Moto3 World Championship and the goal is clear #RoadToMotoGP pic.twitter.com/K9W6xn1qFW