Lego Rilis Paket Mobil F1 Lewis Hamilton dan Mercedes-AMG Project One

TEMPO.CO, Jakarta - Anda penggemar mainan Lego? Keluaran terbaru ini mungkin bisa menjadi koleksi menarik. Lego Speed Champions merilis mobil Formula 1 Mercedes Lewis Hamilton musim 2021 dan Mercedes-AMG Project One. Kedua model Mercedes tersebut dijual dalam satu paket dan dibandrol dengan harga US$ 29,99 atau setara Rp 430.686 (kurs saat ini US$ 1 = Rp 14.361).

Model Lego Formula 1 Lewis Hamilton hadir lengkap dengan semua bagian vital yang membentuk mobil F1 modern, termasuk sayap depan, halo, dan sayap belakang. Bahkan menggunakan ban Pirelli.

Sedangkan untuk Mercedes-AMG Project One, detailnya cukup baik dan memiliki corak yang sama dengan yang dimiliki mobil saat pertama kali diluncurkan pada 2017. Secara total, paketnya terdiri dari 564 buah lego.

Lego Speed Champions juga telah merilis beberapa model lainnya. Salah satunya adalah 592 bagian kit dari Aston Martin Vantage GT3 dan Aston Martin Valkyrie AMR Pro. Dari kedua model tersebut, Valkyrie AMR Pro sangat mencolok karena warna hijau cerahnya yang kontras dengan aksen merah. Tampilan keren Lego ini akan menjadi penghias menarik meja belajar di kamar. Kit ini berharga US$ 39,99 (Rp 573.744).

Tambahan baru lainnya untuk jajaran ini termasuk model Lamborghini Countach, Lotus Evija, dan Ferrari 512 M. Harganya masing-masing US$ 19,99. Model 512 M memiliki warna merah tradisional sementara Countach dicat putih, Evija ditawarkan dengan cat hijau dan kuning.

