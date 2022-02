Soal Persaingan Honda Vario 160 dan Aerox 155 Connected, Begini Jawaban Yamaha

All New Yamaha Aerox 155 Connected ABS World GP Livery. (Yamaha)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacture (YIMM) baru-baru ini memberikan jawaban soal persaingan motor All New Aerox 155 Connected dengan All New Honda Vario 160. Komentar itu diberikan setelah kedua motor tersebut mulai dibanding-bandingkan oleh publik.

Seperti yang diketahui, All New Honda Vario 160 baru saja meluncur di pasar otomotif Indonesia. Motor baru ini hadir dalam dua tipe, yakni CBS yang dijual dengan harga Rp 25,8 juta dan ABS seharga Rp 28,5 juta.

Berada dalam segmen skutik sporty, keduanya dianggap saling bersaing memperebutkan minat konsumen. Menanggapi hal tersebut Manager Public Relation PT YIMM, Anton Widiantoro menyambut positif persaingan tersebut.

"Semakin banyak produk akan semakin memudahkan konsumen untuk memilih. Pilihan konsumen tak hanya sekedar head to head dari sisi performa, banyak hal, dari sisi desain, fitur, tingkat value for money. Itu sah-sah saja. Semua brand boleh mengeluarkan produk, intinya konsumen yang memilih sesuai dengan kebutuhannya,"

Lebih lanjut, Anton percaya diri Aerox 155 bisa bersaing dengan sejumlah pesaingnya. Hal itu tak terlepas dari sejumlah teknologi yang hadir pada Yamaha Aerox 155 dan banyaknya minat dari masyarakat Indonesia.

"Kita pede (percaya diri) dengan Aerox dengan fitur, teknologinya, dan juga respons dari masyarakat terkait dengan Aerox bisa diterima dengan baik, ya kita pede," lanjut dia menambahkan.

