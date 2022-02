IIMS 2022 Digelar Februari, Harga Tiket Masuk Paling Murah Rp 50.000

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show atau IIMS 2022 akan hadir pada 17-27 Februari 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Penyelenggara, Dyandra Promosindo, pun telah meluncurkan harga tiket masuk.

"IIMS menyediakan layanan bagi pengunjung untuk dapat membeli tiket dengan mudah melalui Tokopedia dan Dyandratiket.com," kata Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh dalam konferensi pers di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, pada Jumat lalu, 4 Februari 2022.

Dyandra mengumumkan bahwa harga tiket masuk pameran otomotif IIMS 2022 masih sama dengan tahun lalu, yakni Rp 50.000 per orang untuk hari biasa. Sedangkan untuk akhir pekan harga tiket masuk Rp 70.000.

IIMS akan dibuka untuk pengunjung mulai pukul 11.00-21.00 WIB pada hari biasa, dan 10.00-21.00 pada akhir pekan.

Dyandra pun menuturkan bahwa tiket premium pameran otomotif IIMS 2022 untuk 17 Februari 2022 pukul 17.00 hingga 21.00 WIB dapat dibeli dengan harga Rp 150.000.

Hadir dalam konferensi pers Dyandra Promosindo, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Taufiek Bawazier, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, Direktur Utama Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh, serta Direksi dan Komisaris Dyandra Promosindo.

Turut hadir perwakilan sponsor, agen pemegang merek, juga infinite programs antara lain PT Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai Official Bank Partner IIMS 2022, dan PT Adira Dinamika Multifinance Tbk sebagai sebagai Official Multifinance Partner.

Kemudian hadir perwakilan Tokopedia sebagai Official E-commerce and Ticketing Partner IIMS 2022, Moladin sebagai Official Trade-In Partner, Bridgestone sebagai Official Tire Partner, serta V-Kool Indonesia sebagai sponsor pendukung pameran otomotif tahunan IIMS 2022.

Baca: IIMS 2022 17-28 Februari, Ini Merek Mobil dan Motor yang Ikut Serta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.