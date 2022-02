Hari Ini Tim Pembalap dan Logistik MotoGP Mandalika Datang ke Lombok

TEMPO.CO, Jakarta - Secara berurutan tim pembalap dan logistik tes pramusim MotoGP Mandalika akan tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL). Secara terpisah, tim pembalap akan tiba menggunakan dua pesawat carter dari Kuala Lumpur. Selanjutnya diikuti dua pesawat pengangkut logistik yang tiba dalam dua hari berbeda.

Logistik pertama tes pramusim Sirkuit Mandalika itu diangkut oleh Qatar Airways QR8496 Boeing 777F dari Kuala Lumpur dan akan tiba pada Senin, 7 Februari 2022, pukul 20.30 WITA. Sedangkan yang kedua diangkut Qatar Airways QR8394 Boeing 747F dan hadir pada Selasa, 8 Februari 2022, pukul 12.10 WITA.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Humas PT Angkasa Pura I BIL Arif Haryanto. Dirinya menjelaskan skema kedatangan tim pembalap dan logistik tes pramusim MotoGP Indonesia kepada Tempo, Ahad, 6 Februari 2022. "Pesawat logistiknya akan datang Senin malam dan Selasa siang,’’ ucap Arif Haryanto.

Adapun ofisial dan kru balap sebanyak 261 orang akan tiba pukul 16.00 WITA menggunakan dua charter flight maskapai Malaysia Airlines pada hari ini. Selanjutnya diikuti 242 orang tambahan yang tiba di Mandalika pada pukul 18.00 WITA.

Menyambut tes pramusim MotoGP Mandalika tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengatakan bahwa persiapannya sudah 100 persen. "Sirkuit kebanggaan Indonesia, 100 persen siap digunakan untuk Pre-Season MotoGP pada 11-13 Februari mendatang,’’ ujarnya.

Saat ini pemerintah NTB sedang mendorong 'beautifikasi' di sekitar Sirkuit Mandalika. Beautifikasi yang dimaksud bertujuan untuk menjadikan Pertamina Mandalika International Street Circuit sebagai lintasan yang paling indah di dunia.

“Beautifikasi ini sebagai 'positioning' bahwa 'Mandalika is the most beautiful street circuit in the world',’’ ucap Zulkieflimansyah menambahkan.

Diakuinya bahwa eksotisme dan keindahan Sirkuit Mandalika ini luar biasa. Selain itu, jalan di sekitar lintasan yang tadinya satu jalur diperluas menjadi dua jalur sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk menghindari traffic jam ketika MotoGP Mandalika berlangsung. "Mudah-mudahan akhir Februari semuanya sudah tuntas,” tutup Zulkieflimansyah.

SUPRIYANTHO KHAFID

