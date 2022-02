Seluruh Varian LCGC Daihatsu Didaftarkan untuk Dapatkan Diskon PPnBM

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) telah menjelaskan beberapa model mobil yang akan didaftarkan untuk mendapatkan diskon PPnBM tahun ini. Dalam penjelasannya, Daihatsu bakal mengajukan seluruh varian LCGC miliknya kepada pemerintah.

Hal tersebut dibenarkan secara langsung oleh Head of Plant Administration Division PT ADM, Dicky Burhan. Dirinya menjelaskan bahwa ada 22 varian LCGC milik Daihatsu yang bakal diajukan untuk mendapatkan diskon PPnBM.

Total 22 varian LCGC itu terdiri dari model Daihatsu Ayla dan Sigra. Pada model Ayla, Daihatsu bakal mendaftarkan 12 varian kepada pemerintah agar menerima insetif pajak. Sedangkan Sigra, ada 10 varian yang diajukan.

“Ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman yang masih menimbang-nimbang belum beli mobil, jadi sekarang saatnya untuk bisa membeli mobil dengan mendapatkan harga terbaik,” kata Dicky dalam acara virtual hari ini, Jumat, 11 Februari 2022.

Ayla sendiri memiliki 12 varian, antara lain adalah 1.0L D MT, 1.0L D Plus MT, 1.0L X MT, 1.0L X MT DLX, 1.0L X AT, 1.2L X MT, 1.0L X AT DLX, 1.2L R MT, 1.2L X AT, 1.2L R MT DLX, 1.2L R AT, dan 1.2L R AT DLX. Seluruh model itu nantinya bakal dibanderol dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Sedangkan untuk varian Sigra yang diajukan untuk mendapatkan diskon PPnBM adalah 1.0L D MT, 1.0L M MT, 1.2L X MT, 1.2L X DLX MT, 1.2 R MT, 1.2L R DLX MT, 1.2L X AT, 1.2L X DLX AT, 1.2L R AT dan 1.2L R DLX AT. Seluruh varian itu juga bakal dijual dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Pemerintah sendiri diketahui menerapkan aturan diskon PPnBM secara bertahap pada tahun ini. Pada kuartal pertama nantinya akan diberikan nol persen, lalu di kuartal kedua 1 persen, kuartal tiga 2 persen, dan kuartal keempat akan normal, yakni 3 persen.

Baca: Jalani 2 Sesi Uji Coba Moto3 di Sirkuit Jerez, Performa Mario Aji Meningkat

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.