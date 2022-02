Harga Pertamax Turbo Naik, Ini Perbandingan Harga dengan SPBU Shell, Vivo dan BP

SPBU pertamina khusus pertamax di jalan alteri Pondok Indah, Jakarta, Jumat (27/04) SPBU tersebut dikhususkan hanya untuk pengisian di pertamax, pertamax plus dan pertamax dex. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga resmi membuat keputusan baru tentang BBM non subsidi, yakni menyesuaikan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite.

Kenaikan harga Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite ini disebut masih kompetitif bila dibandingkan dengan produk BBM dari SPBU swasta lain.

"Harga baru ketiga produk ini berlaku mulai 12 Februari 2022. Harga Pertamax Turbo dan Dex Series ini masih paling kompetitif jika dibandingkan dengan produk lain dengan kualitas setara," kata Pjs. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, SH C&T PT Pertamina (Persero) Irto Ginting dalam keterangan tertulisnya, dikutip Tempo hari ini, Senin, 14 Februari 2022.

Adapun harga Pertamax Turbo (RON 98) dari semula Rp 12.000 menjadi Rp 13.500 per liter. Kemudian Pertamina Dex (CN 53) dari Rp 11.050 menjadi Rp 13.200 per liter, serta Dexlite (CN 51) naik harga dari Rp 9.500 menjadi 12.150 per liter.

Kenaikan harga Pertamax Turbo, Pertamian Dex, dan Dexlite ini untuk wilayah DKI Jakarta atau daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Berikut perbandingan harga BBM Pertamina dengan Shell, Vivo, dan BP.

1. Pertamina

Situs mypertamina.id mencatat sejumlah harga jual bensin berikut yang berlaku per tanggal 12 Februari 2022:

Pertalite: Rp 7.650 – Rp 8.000 per liter

Pertamax: Rp 9.000 – Rp 9.400 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.500 per liter dari sebelumnya Rp 12.000

Berdasarkan harga di setiap provinsi, kisaran harga jual BBM tersebut adalah dari Rp 13.500 – Rp 14 ribu per liter.

Pertamina Dex (CN 53): Rp 13.200 per liter dari sebelumnya Rp 11.050)

Range harga dari setiap provinsi sekitar Rp 13.200 – Rp 13.700 per liter.

Range harga dari setiap provinsi sekitar Rp 13.200 – Rp 13.700 per liter. Dexlite (CN 51): Rp 12.150 per liter, (sebelumnya Rp 9.500)

Kisaran harga dari setiap provinsi adalah Rp 12.150 - Rp 12.650 per liter.

Harga BBM produk Shell di setiap provinsi mulai berlaku Per Tanggal 1 Februari 2022 dengan rincian harga per liter berikut ini:

Jakarta: Shell Super (Rp 12.990), Shell V-Power (Rp 13.550), Shell V-Power Diesel (Rp 13.270), Shell Diesel Extra (tidak tersedia), Shell V-Power Nitro+ (Rp 13.750).

Banten: Shell Super (Rp 12.990), Shell V-Power (Rp 13.550), Shell V-Power Diesel (Rp 13.270), Shell Diesel Extra (tidak tersedia), Shell V-Power Nitro+ (Rp 13.750).

Jawa Barat: Shell Super (Rp 12.990), Shell V-Power (Rp 13.550), Shell V-Power Diesel (Rp 13.270), Shell Diesel Extra (tidak tersedia), Shell V-Power Nitro+ (Rp 13.750).

Jawa Timur: Shell Super (Rp 12.990), Shell V-Power (Rp 13.550), Shell V-Power Diesel (tidak tersedia), Shell Diesel Extra (Rp 12.500), Shell V-Power Nitro+ (tidak tersedia).

Sumatera Utara: Shell Super (Rp 11.500), Shell V-Power (Rp 12.300), Shell V-Power Diesel (tidak tersedia), Shell Diesel Extra (Rp 12.500), Shell V-Power Nitro+ (tidak tersedia).

3. Vivo

Per Januari 2022, harga BBM Vivo Energi di Indonesia masih stabil. Belakangan harga BBM di pom bensin Vivo ikut naik, berikut daftarnya:

Revvo 89 (RON 89) : Rp 8.900 per liter

Revvo 92 (RON 92) : Rp 11.900 per liter

Revvo 95 (RON 95) : Rp 12.500 per liter

4. British Petroleum (BP)

Berikutnya adalah deretan harga BBM yang dijual di pom bensin BP yang selevel dengan Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per Februari 2022:

BP 90 : Rp 12.500 per liter

BP 92 : Rp 12.990 per liter

BP 95 : Rp 13.500 per liter

BP Diesel : Rp 12.900 per liter

M FAIZ ZAKI | DICKY KURNIAWAN | TEMPO

