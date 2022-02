Toyota Voxy Resmi Diluncurkan Hari Ini, Harganya Rp 558 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja diluncurkan Toyota Voxy pada hari ini, Kamis, 17 Februari 2022. Peluncuran itu dilakukan secara virtual dengan tajuk ‘All New Voxy: Pleasant Voyage’.

Mobil baru Toyota Voxy ini diketahui hadir dengan sejumlah pembaruan, terutama pada penambahan fitur canggih. Salah satu teknologi terbaru yang disematkan pada MPV ini adalah pemanas pada kaca spion dan penggunaan sensor pada sliding door.

Beberapa pihak menyebut All New Toyota Voxy sebagai anak dari MPV premium Alphard dan Vellfire. Hal itu dibenarkan secara langsung oleh Wakil Presiden Direktur PT TAM Henry Tanoto.

"Hari ini kami specially ingin memperkenalkan generasi terbaru dari salah satu MPV masyarakat Indonesia, yaitu Voxy. Sejak diperkenalkan tahun 2017 lalu, Voxy mendapatkan sambutan positif. Bahkan banyak yang menyebut baby Alphard atau baby Vellfire,” kata dia.

Selain fitur yang sudah disebutkan sebelumnya, All New Voxy juga dilengkapi berbagai fitur keselamatan berkendara. Produsen diketahui menyematkan fitur canggih pada mobil baru ini, seperti TNGA (Toyota New Global Architecture) dan TSS (Toyota Safety Sense)

"Sebagai generasi kedua di Indonesia, All New Voxy hadir dengan berbagai hal baru. Jadi dengan hadirnya All New Voxy, penggunaan TNGA dan TSS di model-model Indonesia semakin luas,” lanjut Henry menambahkan.

Sementara itu, Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwany memastikan bahwa konsumen sudah bisa memesan All New Toyota Voxy pada hari ini. Mobil baru ini dikabarkan bakal dibanderol di pasar otomotif Indonesia dengan harga sebesar Rp 558,2 juta OTR (on the road).

Terlepas dari itu, Henry juga mengatakan bahwa All New Voxy ini telah memberikan kontribusi yang sangat penting di segmen MPV Indonesia. Secara total, Vxy telah membukukan penjualan mobil secara ritel lebih dari 13 ribu unit. Bahkan market share-nya diklaim stabil di angka 70-an persen.

