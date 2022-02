Melihat Spesifikasi Toyota Voxy, MPV Baru Seharga Rp 558,2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) secara resmi memperkenalkan MPV barunya, All New Toyota Voxy, pada hari ini, Kamis, 17 Februari 2022. Mobil baru ini mendapatkan sejumlah pembaruan yang signifikan, dan diketahui akan dijual dengan harga sebesar Rp 558,2 juta.

Salah satu pembaruannya bisa dilihat dari tampilan eksteriornya dan sejumlah fitur keselamatan berkendara yang canggih. All New Voxy diketahui menawarkan teknologi canggih, yakni TNGA (Toyota New Global Architecture) dan TSS (Toyota Safety Sense).

Hal itu dibenarkan langsung oleh Presiden Direktur PT TAM, Susumu Matsuda. Dirinya juga menyebutkan bahwa kehadiran MPV baru ini merupakan bentuk Toyota dalam menyediakan Ever Better Car.

"Di Toyota, keselamatan selalu menjadi prioritas. Makanya kami memberikan line-up dengan new safety feature. Ini sesuai dengan tren evolusi dan teknologi, yang membuat kami memberikan Toyota Safety Sense 3.0 pada Voxy. Ini pertama di Indonesia,” kata dia dalam acara virtual.

Jika melihat tampilannya, All New Toyota Voxy hadir lebih premium dibandingkan model sebelumnya. Desain grill di bagian depan terlihat menggunakan garis-garis horizontal. Sedangkan Lampu depannya ditampilkan lebih tipis dan modern.

Bicara fitur, mobil baru ini dilengkapi dengan teknologi dual sliding door with kick sensor, yang membuat penumpang lebih mudah masuk ke kabin dengan hanya menggerakkan kaki ke bagian sensor. Selanjutnya ada power back door with side button, yang memungkinkan pemilik kendaraan mengatur tinggi bukaan pintu belakang.

Fitur keselamatan yang ada pada MPV anyar ini adalah pre collision system, lane tracing assist, dynamic radar cruise control, auto high beam, blind spot monitor dan SRS Airbag. Dengan begitu, pengendara nantinya bakal mendapatkan kenyamanan dan keamanan saat berkendara sehari-hari.

All New Toyota Foxy dilengkapi dengan mesin baru M20A-FK5 1.986 cc, yang membuat mobil bisa mengeluarkan tenaga sebesar 170 ps dan torsi sekitar 202 Nm. Mesin ini hadir dengan transimisi CVT yang lebih irit bahan bakar.

