Toyota: Produksi dalam Negeri Masih Berjalan di Tengah Krisis Chip

TEMPO.CO, Jakarta - PT Toyota Astra Motor (TAM) telah memberikan komentar terkait masalah krisis chip semikonduktor secara global. Menurutnya, di Indonesia problem ini masih belum berdampak secara signifikan pada produksi mobil dalam negeri.

Hal itu diucapkan langsung oleh Marketing Director PT TAM Anton Jimmi Suwandy. Kendati begitu, dirinya juga tidak mengabaikan isu tersebut. Menurutnya, masalah kelangkaan semikonduktor memang telah melanda industri otomotif dunia.

Bukan hanya industri otomotif, bahkan Anton menjelaskan, sejumlah perusahaan elektronik juga mengalami hal serupa. Namun dirinya menganggap bahwa Indonesia masih beruntung dari serangan krisis chip.

"Tidak hanya Toyota. Bahkan perusahaan elektronik juga merasakannya. Kita tidak menyebutkan problem ini signifikan atau tidak. Saya rasa secara global signifikan. Tapi Indonesia cukup beruntung, saat ini produksi dalam negeri kita belum pernah stop produksi karena masalah semikonduktor,” kata dia.

Lebih lanjut Anton juga mengakui bahwa masalah krisis chip semikonduktor ini sedikit menganggu produksi mobil dalam negeri. Namun para produsen menurutnya masih bisa menjalankan produksinya tanpa harus dihentikan total.

“Yang ada mungkin sedikit pengurangan atau sedikit adjusment. Tapi produksi dalam negeri sejauh ini berjalan. Kalau CBU, kadang-kadang ada gangguan, tapi itu tidak terlalu mengganggu karena di kita CBU ini tidak menjadi majority volume. Jadi tidak terganggu secara signifikan,” lanjut dia.

Terlepas dari itu, PT TAM baru saja meluncurkan All New Toyota Voxy pada hari ini, Kamis, 17 Februari 2022. MPV baru ini ditawarkan dengan sejumlah pembaruan dan fitur-fitur canggih. Harga mobil tersebut diketahui sekitar Rp 558,2 juta OTR (on the road) Jakarta.

Anton memastikan bahwa para konsumen di Indonesia sudah bisa memesan All New Toyota Voxy pada hari ini. Dengan begitu, dapat dipastikan pula bahwa mobil baru ini sudah tersedia di dealer-dealer Toyota.

Baca: Melihat Spesifikasi Toyota Voxy, MPV Baru Seharga Rp 558,2 Juta

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.