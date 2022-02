BMW 218i Gran Coupe Rakitan Lokal Meluncur, Harga Rp 705 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia meluncurkan sedan terbaru rakitan lokal, BMW 218i Gran Coupe Sport, Selasa, 22 Februari 2022. Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp 705 juta off the road. Harga on the road untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp 795 juta.

Direktur Komunikasi BMW Group Indonesia, Jodie O’Tania mengatakan bahwa 2 Series Gran Coupe menjadi sedan termurah yang dipasarkan di Indonesia. "2 Series Gran Coupe ini menjadi model ke sembilan yang dirakit lokal di Production Network 2, Gaya Motor, Sunter," kata Jodie dalam konferensi pers virtual.

Jodie menambahkan bahwa model ini hadir untuk konsumen berjiwa muda yang ingin tampil beda dan sporty. Model ini hadir meneruskan kesuksesan konsep Gran Coupe dari model seri genap BMW Seri 4, Seri 6, dan Seri 8.

Secara tampilan, 218i Gran Coupe Sport cukup sedap dipandang mata. Model ini bukan hanya sekadar sedan biasa, tetapi menggambarkan sebuah mobil sport yang kental. Hal ini dapat dilihat dari penampilan facia depan, sisi samping, hingga buritan yang menggambarkan sosok coupe modern BMW.

Beralih ke interior, BMW merupakan brand yang memperhatikan kemudahan pengemudi dalam mengoperasikan fitur mobilnya. Hal ini bisa dilihat dari layout kokpit dengan layout yang mudah dijangkau dan dioperasikan oleh pengemudi.

218i Gran Coupe Sport ditenagai mesin bensin 1,5 liter 3-silinder dengan teknologi BMW TwinPower Turbo yang menghasilkan daya 140 hp dan torsi maksimum 220 Nm dari 1.480 sampai 4.200 dpm. Tenaga dari mesin ini disalurkan ke roda penggerak depan melalui transmisi Steptronic 7-percepatan dengan kopling ganda.

BMW mengklaim 218i Gran Coupe Sport dapat berakselerasi dari 0-100 km per jam dalam waktu 8,7 detik dengan kecepatan puncak 213 km per jam. BMW 218i Gran Coup Sport hadir dengan BMW EfficientDynamics generasi terbaru, yang berarti penghematan bahan bakar yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah.

Model ini juga dilengkapi berbagai fitur modern seperti bantuan ekstensif untuk parkir melalu Active Park Distance Control (PDC), rearview camera, Parking Assistant dan Reversing Assistant. Parking Assistant ini memungkinkan parkir berbantuan otomatis di ruang parkir paralel atau tegak lurus dengan jalan, serta manuver otomatis keluar dari ruang parkir paralel.

Fitur Reversing Assistant pada BMW 218i Gran Coupe Sport menyimpan gerakan kemudi untuk bagian mana pun yang baru saja digerakkan ke depan dengan kecepatan tidak lebih dari 36 km per jam. Sistem ini kemudian dapat mengarahkan kendaraan secara mundur – untuk jarak hingga 50 meter dengan kecepatan maksimum 9 km per jam– di sepanjang garis yang sama persis dengan yang dibutuhkan saat bergerak maju.

