All New Royal Enfield Classic 350 Resmi Mengaspal, Harga Mulai Rp 105 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Royal Enfield Indonesia resmi meluncurkan All New Royal Enfield Classic 350 hari ini, Selasa, 22 Februari 2022. Pada versi terbaru ini, Classic 350 mendapatkan pembaruan di beberapa sektor mulai dari tampilan hingga ke mesinnya.

"Mempertahankan daya tarik retro secara keseluruhan, Classic 350 hendak meneruskan warisan yang ada dengan fit and finish premium, sasis dan mesin ground-up, serta pengendaraan yang superior," kata Head Business APAC of Royal Enfield, Vimal Sumbly dalam acara peluncuran Royal Enfield All New Classic 350 yang digelar secara virtual hari ini.

RE Classic 350 terbaru ini dibekali sasis baru tipe Twin Downtube Spine Frame yang diklaim lebih nyaman saat digunakan untuk bermanuver dan pengereman. Kemudian desain tangki bahan bakarnya pun diperbaharui dengan kapasitas mencapai 13 liter.

Selain itu, All New Classic 350 ini juga turut dibekali sejumlah fitur canggih seperti ABS dual-channel, cluster instrumen perpaduan analog dan digital, serta sistem navigasi Tripper.

Royal Enfield Classic 350 Dark 2022. (Royal Enfield)

Dari sektor dapur pacu, All New Classic 350 dibekali mesin silinder tunggal berkapasitas 349cc berpendingin udara. Mesin ini sama dengan yang digunakan pada RE Meteor 350. Secara performa, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 20,2 bhp pada 6.100 rpm dan torsi 27 Nm di 4.000 rpm.

All New Royal Enfield Classic 350 dipasarkan dalam 4 varian, yakni Classic Chrome, Classic Dark, Classic Signals, dan Halcyon. Untuk Classic Chrome memiliki dua pilihan warna tangki, yakni Chrome Red dan Chrome Bronze dan dibanderol dengan harga Rp 110,4 juta OTR Jakarta.

Kemudian untuk Classic Dark hadir dalam pilihan warna Stealth Black dan Gunmetal Grey, dan dilego dengan harga Rp 109,8 juta OTR Jakarta. Lalu varian Classic Signals tersedia dalam pilihan warna Marsh Grey dan Desert Sand yang dijual dengan banderol Rp 107,9 juta OTR Jakarta.

Terakhir, varian paling rendah, Royal Enfield Classic 350 Halcyon tersedia dalam pilihan warna hijau, abu-abu, dan hitam. Untuk varian terendah ini dipasarkan dengan harga Rp 105 juta OTR Jakarta.

