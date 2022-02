Mercedes-Benz GLC Night Edition Resmi Meluncur, Harganya Rp 1,13 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) baru saja meluncurkan mobil baru Mercedes-Benz GLC Night Edition pada hari ini, Kamis, 24 Februari 2022. Peluncuran itu dilakukan secara virtual pada pagi ini.

Acara itu juga dihadiri langsung oleh President Director PT MBDI Choi Duk Jun. Dirinya menyambut baik kehadiran SUV Mercedes-Benz GLC Night Edition di pasar otomotif Tanah Air pada tahun ini.

Menurutnya, model ukuran sedang ini mencakup karakteristik berkendara yang luar biasa di jalan jalan perkotaan maupun off-road. Choi juga memastikan konsumen atau pelanggan bakal mendapatkan kepraktisan dan kenyamanan saat menggunakan SUV ini.

“Terlebih lagi, mobil ini dirakit secara lokal di Indonesia, dan menyegarkan SUV kami yang saat ini terdiri dari delapan model. Dengan GLC Night Edition yang baru, Mercedes-Benz kini menawarkan jajaran SUV mewah terluas dan terbaru,” kata dia.

Mercedes-Benz GLC Night Edition ini menawarkan eksterior yang cukup gagah dan elegan. Salah satunya bisa dilihat dari bagian kaca samping dan belakangnya. Bagaimana tidak, kaca mobil tersebut menggunakan fitur eksterior mirror house in black di depan, dan dark in the glass pada kaca bagian belakang.

SUV anyar ini menggunakan velg 20 inci dengan desain AMG 5-twins spoke light-alloy. Department Manager Sales Operation PT MBDI, Aldo Rais menjelaskan bahwa aksen hitam pada bagian velg membuat kendaraan terlihat sporty dan dinamis.

Mercedes GLC Night Edition sendiri diketahui menggunakan mesin 1.991 cc empat silinder turbocharger. Dengan mesin ini, SUV anyar itu mampu mengeluarkan tenaga maksimal 197 dk pada 5.500-6.100 rpm dan torsi 320 Nm pada 1.650-4.000 rpm.

Fitur canggih nyatanya juga tersemat pada mobil baru ini, di mana konsumen nantinya bisa menggunakan teknologi hands-free untuk membuka bagasi belakang. Bagi mereka yang ingin membuka bagasi, maka hanya diminta untuk menggerakkan kaki ke arah sensor yang berada di bagian bawah.

Mercedes-Benz GLC Night Edition ini bisa terkoneksi langsung dengan smartphone penggunanya. Nantinya, pengemudi juga bisa meminta mobil untuk melakukan sesuta melalui pesan suara. Sedangkan salah satu fitur terbaru dari mobil ini adalah wireless charging for mobile sehingga membuat Anda bisa mengisi daya tanpa kabel.

SUV tersebut juga menyematkan sunroof di bagian atap mobil. PT MBDI sendiri secara langsung melaporkan bahwa SUV Mercedes-Benz GLC Night Edition dijual di pasar Indonesia dengan harga sebesar Rp 1,13 miliar.

