Triumph Luncurkan 5 Motor Baru di Indonesia, Simak Model dan Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - Triumph Motor Indonesia meluncurkan lima motor baru pada hari ini, Kamis, 24 Februari 2022. Kelima motor baru ini adalah New Speed Twin, New Street Twin EC1 Special Edition, New Triumph Trident 660, New Bonneville Gold Line Editions, dan New Tiger Sport 660.

Direktur Penjualan dan Pemasaran Triumph Motor Indonesia Sapta Hariaji mengatakan bahwa kelima produk baru ini hadir untuk menyesuaikan pasar roda dua Tanah air yang bergerak dinamis. Selain itu, model-model terbaru ini disebut cocok untuk pecinta motor adventure dan penyuka city ride.

"Kami membawa tren di dunia saat ini yang mulai bermain di sepeda motor kelas menengah di mana kita punya New Triumph Trident 660 serta New Tiger Sport 660 dengan segala keunggulan mulai fitur dan teknologinya. Hal ini juga upaya kami memperluas pasar tanpa meninggalkan cita rasa Triumph Motorcycle yang otentik," kata Sapta dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Kamis, 24 Februari 2022.

Kelima produk ini hadir dengan beberapa pembaruan dari berbagai sektor, mulai dari mesin, sisi handling, hingga pilihan warna dan motifnya. Untuk tipe Bonneville Gold Line Edition diproduksi secara terbatas dengan sentuhan cat tangan asli dari Triumph sehingga model ini sangat cocok dijadikan sebagai koleksi.

Pada model New 2022 Speed Twin, pembaruan yang dihadirkan ada pada performa, handling, dan teknologinya. Tenaga dari Speed Twin terbaru ini sekarang mencapai 100 PS di 7.250 rpm alias naik 3 PS dari model sebelumnya.

Kemudian untuk model New Street Twin EC1 Special Edition memiliki ornamen EC1 yang merupakan kode pos di Kota London, Inggris. Ornamen EC1 ini dibalut warna Matt Alumunium Silver dan Matt Silver Ice EC1. Ornamen ini ditempatkan di bagian tangki dan panel samping. Model edisi khusus ini hanya akan dipasarkan dalam waktu satu tahun saja.

Sedangkan model All New Triumph Trident 660 hadir di kategori roadster kelas menengah dengan gaya kontemporer. Model terbaru ini mengusung mesin triple engine yang menghasilkan tenaga 81 PS di 10.250 rpm dan torsi 64 Nm di 6.250 rpm. Trident 660 terbaru ini sudah dibekali teknologi slip and assist clutch, Road and Rain riding modes, hingga switchable traction control.

Untuk New Bonneville Gold Line Editions memiliki delapan desain unik, yakni Bonneville T100 Gold Line Edition, Street Scrambler Gold Line Edition, Bonneville Speedmaster Gold Line Edition, Bonneville Bobber Gold Line Edition, Bonneville T120 Gold Line Edition, Bonneville T120 Black Gold Line Edition, Scrambler 1200 XC Gold Line Edition, dan Scrambler 1200 XE Gold Line Edition.

Pada model New Bonneville Gold Line Editions, Triumph menghadirkan peningkatan dari sisi performanya dan gaya baru seperti tangki warna Silver Ice dengan sentuhan lukisan tangan warna emas. Selain itu mud guard dan panel sampingnya dilabur kelir Competition Green serta logo khas Bonneville berwarna putih dan emas.

Model terakhir yang diluncurkan adalah New Tiger Sport 660 yang dirancang dengan membawa keunggulan khas Triumph untuk kelas adventure. All New Tiger Sport 660 mengusung performa mesin triple engine yang menghasilkan tenaga 81 PS di 10.250 rpm dan torsi 64 Nm di 6.250 rpm.

Berikut adalah daftar harga model terbaru Triumph yang diluncurkan. Harga berikut ini berstatus off the road.

New Speed Twin Rp 455.000.000

New Street Twin EC1 Limitied Edition Rp 355.000.000

New Triumph Trident 660 Rp 285.000.000

New Bobber Bonneville Gold Line Editions Rp 535.000.000

New Bonneville T120 Gold Line Editions Rp 440.000.000

New Bonneville T120 Black Gold Line Editions Rp 440.000.000

New Street Scrambler Gold Line Editions Rp 408.000.000

New Tiger Sport 660 Rp 340.000.000

Baca: Mercedes-Benz GLC Night Edition Resmi Meluncur, Harganya Rp 1,13 Miliar

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.