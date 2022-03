Motor Baru Royal Enfield Himalayan Hadir di Indonesia, Harganya Rp 130 Jutaan

TEMPO.CO, Jakarta - Motor baru Royal Enfield Himalayan telah diluncurkan di pasar otomotif Indonesia pada hari ini, Kamis, 10 Maret 2022. Seri baru Himalayan ini tampil lebih segar dengan tiga warna anyar dari berbagai tipe medan.

Beberapa waktu itu di antaranya adalah New Granite Black (campuran matte dan gloss), Mirage Silver, dan Pine Green. Itu merupakan tambahan dari pilihan warna yang sudah ada sebelumnya, yaitu Rock Red, Lake Blue, dan Gravel Grey.

Royal Enfield Himalayan baru tersebut juga diklaim bakal mendapatkan peningkatan fitur untuk menunjang fungsional sepeda motor. Salah satunya adalah penggunaan sistem Anti-lock Braking System (ABS) yang switchable, Royal Enfield Tripper, serta perangkat navigasi turn-by-turn yang canggih dan intuitif.

Motor baru ini diketahui sengaja diluncurkan untuk mengisi sub-kategori kendaraan roda dua adventure-touring. Sepert yang diketahui Royal Enfield Himalayan merupakan sepeda motor yang cocok untuk berteluang.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Business Head Royal Enfield Asia Pasifik, Vimal Sumbly. Terlebih saat ini Royal Enfield Himalayan terbilang sukses dan memiliki komunitas motor petualang di seluruh dunia.

“Dalam waktu singkat, Royal Enfield Himalayan telah membuka kategori baru dalam touring petualangan global, dan berhasil memposisikan diri sebagai sepeda motor yang benar-benar global, sekaligus salah satu sepeda motor Royal Enfield terlaris di berbagai belahan dunia,” kata dia dalam rilis yang diterima Tempo.

Motor baru Royal Enfield Himalayan ini nantinya memiliki harga bervariasi, berdasarkan dengan warnanya. Harga termurahnya ada pada sepeda motor berwarna Mirage Silver, yakni dibanderol sebesar Rp 128 jutaan on the road. Sedangkan varian warna New Granite Black dan Pine Green menjadi yang termahal, yakni Rp 133 jutaan on the road.

Daftar Harga Motor Baru Royal Enfield Himalayan

New Granite Black - Rp 133,300,000

Mirage Silver - Rp 128,400,000

Pine Green - Rp 133,300,000

