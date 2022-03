Daftar Mobil Listrik Paling Hemat BBM Tahun 2022, Tesla Mendominasi

TEMPO.CO, Jakarta - Memiliki mobil listrik tentunya efisiensi bahan bakar dan biaya operasional menjadi salah satu faktor yang diperhatikan. Tentunya tidak ada yang mau memiliki mobil boros BBM.

Saat ini memilih kendaraan yang hemat bahan bakar menjadi prioritas bagi semua pengemudi. Selain untuk menghemat biaya yang dikeluarkan, mobil listrik hemat energi atau hemat BBM juga dapat mengurangi polusi.

Mobil Listrik diciptakan untuk menghemat biaya dan konsumsi energi alias hemat BBM. Namun tidak semua mobil listrik atau kendaraan listrik diciptakan sama. Jangkauan sering kali menjadi pertimbangan yang lebih besar bagi banyak pelanggan saat memilih mobil listrik.

Daftar mobil listrik hemat BBM ini diurutkan berdasarkan konsumsi bahan bakar hitungan mil-per-galon-ekuivalen (mpge) EPA dan perkiraan biaya bahan bakar per tahunnya.

Berikut adalah daftar mobil listrik paling hemat BBM pada 2022, dihimpun dari laman Autoblog hari ini, Jumat, 11 Maret 2022:

1. Tesla Model 3 : 132 mpge ; USD 500 (Rp 7,1 juta) per tahun

2. Lucid Air : 131 mpge ; USD 500 (Rp 7,1 juta) per tahun

3. Tesla Model Y : 129 mpge ; USD 500 (Rp 7,1 juta) per tahun

4. Chevrolet Bolt EV : 120 mpge ; USD 550 (Rp 7,8 juta) per tahun

5. Hyundai Kona Electric : 120 mpge ; USD 550 (Rp 7,8 juta) per tahun

6. Tesla Model S : 120 mpge ; USD 550 (Rp 7,8 juta) per tahun

7. Kia EV6 : 117 mpge ; USD 550 (Rp 7,8 juta) per tahun

8. Chevrolet Bolt EUV : 115 mpge ; USD 550 (Rp 7,8 juta) per tahun

9. Hyundai Ioniq 5 : 114 mpge ; USD 600 (Rp 8,5 juta) per tahun

10. Kia Niro EV : 112 mpge ; USD 600 (Rp 8,5 juta) per tahun

11. Daun Nissan : 111 mpge ; USD 600 (Rp 8,5 juta) per tahun

12. Mini Cooper SE : 110 mpge ; USD 600 (Rp 8,5 juta) per tahun

13. BMW i4 : 109 mpge ; USD 600 (Rp 8,5 juta) per tahun

14. Polestar 2 : 107 mpge ; USD 600 (Rp 8,5 juta) per tahun

15. Ford Mustang Mach-E : 103 mpge ; USD 650 (Rp 9,3 juta) per tahun

16. Tesla Model X : 102 mpge ; USD 650 (Rp 9,3 juta) per tahun

17. Volkswagen ID.4 : 99 mpge ; USD 650 (Rp 9,3 juta) per tahun

18. Mercedes-Benz EQS : 97 mpge ; USD 700 (Rp 10 juta) per tahun

19. Audi Q4 E-Tron (termasuk tipe Sportback): 95 mpge ; USD 700 (Rp 10 juta) per tahun

20. Mazda MX-30 : 92 mpge ; USD 700 (Rp 10 juta) per tahun.

DICKY KURNIAWAN | AUTOBLOG

