20 Mobil Mesin Bensin Konvensional Tahun 2022, Ini yang Nomor 1

TEMPO.CO, Jakarta - Kini membuncah mobil listrik yang disebut hemat energi dam biaya tahunan. Namun bukan berarti tidak ada mobil mesin bensin konvensional alias internal combution engine (ICE) yang irit BBM.

Memilih kendaraan yang hemat bahan bakar miyak (BBM) menjadi prioritas. Selain menghemat pengeluaran, mobil irit BBM juga mengurangi polusi udara akibat gas buang.

Berikut adalah daftar mobil mesin bensin konvensional paling efisien di 2022 di AS menurut Autoblog yang dikutip hari ini, Sabtu, 12 Maret 2022.

Daftar mobil mesin bensin ini diurutkan berdasarkan konsumsi bahan bakar hitungan mil-per-galon-ekuivalen (mpge) EPA dan perkiraan biaya BBM per tahun:

1. Hyundai Ioniq : 59 mpg; USD 900 (Rp 12,8 juta) per tahun

2. Toyota Prius : 56 mpg; USD 950 (Rp 13,5 juta) per tahun

3. Hyundai Elantra Hybrid : 54 mpg; USD 1.000 (Rp 14,3 juta) per tahun

4. Honda Insight : 52 mpg; USD 1.050 (Rp 15 juta) per tahun

5. Hyundai Sonata Hybrid : 52 mpg; USD 1.050 (Rp 15 juta) per tahun

6. Toyota Camry Hybrid : 52 mpg; USD 1.050 (Rp 15 juta) per tahun

7. Toyota Corolla Hybrid : 52 mpg; USD 1.050 (Rp 15 juta) per tahun

8. Kia Niro : 50 mpg; USD 1.100 (Rp 15,7 juta) per tahun

9. Honda Accord Hybrid : 47 mpg; USD 1.150 (Rp 16,4 juta) per tahun

10. Lexus ES 300h : 44 mpg; USD 1.250 (Rp 17,8 juta) per tahun

11. Toyota Avalon Hybrid : 44 mpg; USD 1.250 (Rp 17,8 juta) per tahun

12. Lexus UX 250h : 42 mpg; USD 1.300 (Rp 18,6 juta) per tahun

13. Ford Escape Hybrid : 41 mpg; USD 1.300 (Rp 18,6 juta) per tahun

14. Toyota RAV4 Hybrid : 40 mpg; USD 1,350 (Rp 19,3 juta) per tahun

15. Lexus NX 350h : 39 mpg; USD 1.650 (Rp 23,6 juta) per tahun

16. Mitsubishi Mirage : 39 mpg; USD 1.400 (Rp 20 juta) per tahun

17. Toyota Venza : 39 mpg; USD 1.400 (Rp 20 juta) per tahun

18. Honda CR-V Hybrid : 38 mpg; USD 1.400 (Rp 20 juta) per tahun

19. Hyundai Tucson Hybrid : 38 mpg; USD 1.400 (Rp 20 juta) per tahun

20. Ford Maverick : 37 mpg; USD 1.450 (Rp 20,7 juta) per tahun.

