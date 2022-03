Kia Sportage Mejeng di Jakarta Auto Week 2022, Kapan Rilis di Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kreta Indo Artha (KIA) hadir dalam pameran Jakarta Auto Week 2022 di JCC, Senayan, Jakarta. Dalam pameran otomotif ini, Kia meluncurkan MPV terbarunya Kia Carens dan juga SUV Kia Sportage.

Menurut Marketing Development Division Head PT KIA Ario Soerjo, Kia Sportage dihadirkan untuk diperkenalkan kepada konsumen Indonesia untuk mengetahui bagaimana animo dari masyarakat terhadap medium SUV ini. Ario juga mengatakan bahwa Sportage kemungkinan akan diluncurkan di Tanah Air.

"(Kia Sportage) Hanya untuk diperkenalkan. Pokoknya tunggu saja dalam waktu dekat (peluncurannya di pasar Indonesia)," ujar Ario saat ditemui di Jakarta Auto Week, Sabtu, 12 Maret 2022.

Kia Sportage yang dipajang di Hall A Jakarta Convention Center ini merupakan generasi kelima. Kia sendiri memang sudah lama tidak menghadirkan generasi terbaru dari Sportage. Terakhir kali Kia Sportage hadir di Indonesia pada 2016, yang merupakan generasi keempat.

Bicara tampilannya, SUV medium ini hadir dengan desain khas Tiger Nose yang pada generasi kelima ini terlihat lebih futuristik. Fascianya menampilkan lampu utama LED dengan garis tegas dan lampu DRL berbentuk seperti boomerang.

Sementara untuk dapur pacunya, Kia Sportage dibekali mesin bensin turbo berkapasitas 1.600cc. Konfigurasi tersebut menghasilkan tenaga maksimal 180 HP dan torsi 265 Nm. Di Australia, Sportage tersedia dalam pilihan mesin bensin turbo 1.600cc, mesin bensin 2.000cc, dan mesin diesel turbo 2.000cc.

Mesin tersebut dikawinkan dengan empat jenis transmisi, yakni manual 6 kecepatan, otomatis 6 kecepatan, DCT 7 kecepatan, dan otomatis 8 kecepatan. Sistem penggerak yang digunakan adalah semua roda alias all-wheel drive (AWD).

Kia Sportage juga sudah dilengkapi fitur keselamatan seperti Blind Spot View Monitor, Intelligent Speed Limit Assist, Safe Exit Warning, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Autonomous Emergency Braking, dan Blind Spot Collision Avoidance Assist,.

Tak hanya itu, ada juga Advanced Smart Cruise Control, Driver Attention Alert with Lead Vehicle Departure Alert , Surround View Monitor & Parking Sensors, Lane Keeping Assist with Lane Change Assist, hingga Lane Following Assist.

Kehadiran Kia Sportage di Indonesia tentunya akan ditunggu banyak konsumen di Tanah Air. Mobil ini akan mengisi segmen SUV dan bersaing dengan beberapa kompetitornya seperti Honda CR-V, Nissan X-Trail, hingga Mazda CX-5.

