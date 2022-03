Alasan Lexus Lebih Dulu Hadirkan Mobil Hybrid Ketimbang Toyota

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus Indonesia telah menghadirkan dua mobil hybrid di pameran otomotif Jakarta Auto Week yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Sabtu, 12 Maret 2022. Dua mobil hybrid yang dimaksud adalah The All New NX 350h Luxury dan The All New Lexus NX 350h F Sport.

Dengan begitu, Lexus telah selangkah lebih dulu dalam memperkenalkan mobi hybrid di Indonesia ketimbang Toyota. Mengingat, sejauh ini Toyota masih merencanakan peluncuran mobil hybrid di pasar otomotif Tanah Air.

Menanggapi hal itu, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmy Suwandy turut mengungkapkan alasannya. Menurutnya, kelas premium sudah lebih siap menghadirkan mobil hybrid ketimbang segmen menengah.

“Karena memang segmen yang tersedia, yang boleh dibilang sudah siap mungkin yang premium dulu. Karena misalnya mereka (Lexus) punya mobil lebih dari 1 atau 2 (untuk diproduksi secara listrik),” kata dia di Jakarta Auto Week 2022.

Lebih lanjut, Anton Jimmy juga menjelaskan bahwa ke depannya tidak menutup kemungkinan kelas menengah bakal menghadirkan hal serupa. Namun, untuk saat ini penggunaannya masih lebih banyak di kelas premium.

“Saat ini penggunaannya masih banyak di segmen premium. Tapi tidak menutup kemungkinan segmen menengah dan sebagainya, kita lagi pelajari itu,” ujar dia menjelaskan.

Anton Jimmy sendiri mengisyaratkan kemungkinan Lexus dan Toyota untuk terus memasarkan mobil hybrid di pasar otomotif Indonesia. Namun hal itu nantinya akan bergantung pada beberapa faktor.

“Ke depannya kita akan lihat terus tren dari demand konsumen, dan tren dari teknologi itu sendiri. Ga menutup kemungkinan ke depannya. Tapi sekarang ini baru itu saja,” lanjut dia menambahkan.

