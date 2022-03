Deretan Mobil Baru di Jakarta Auto Week, Kia Carens Hingga Lexus NX

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran Jakarta Auto Week 2022 berlangsung sejak 12 hingga 20 Maret 2022. Pameran otomotif ini diikuti 13 merek mobil, yakni Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Lexus, Mazda, MG, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota, dan Wuling.

Tidak hanya memamerkan dan memasarkan produk-produk andalannya, sejumlah pabrikan juga ada yang memanfaatkan ajang JAW 2022 ini untuk memperkenalkan dan meluncurkan mobil baru.

Ada dua pabrikan yang meluncurkan model terbarunya di Jakarta Auto Week 2022, mereka adalah Kia dan Lexus. Kia merilis mobil baru di segmen MPV dan juga memperkenalkan satu medium SUV, sementara Lexus merilis dua model mobil hybrid.

Berikut adalah daftar mobil yang rilis di Jakarta Auto Week 2022:

1. Kia Carens

PT Kreta Indo Artha (KIA) resmi meluncurkan MPV terbarunya, yakni Kia Carens di Jakarta Auto Week 2022.

Kia mengungkapkan kehadiran Carens di JAW 2022 ini baru perkenalan, sehingga harganya pun belum diungkapkan. Namun konsumen sudah bisa melakukan pemesanan untuk MPV 7 penumpang ini.

Kia Carens tersedia dalam dua pilihan mesin, yakni mesin bensin Smarstream 1.4 T–GDI dan mesin diesel 1.5 CRDi VGT. Konfigurasi mesin bensin menghasilkan tenaga 140 PS dan torsi 242 Nm melalui transmisi DCT 7 kecepatan. Sementara mesin diesel mampu menghasilkan tenaga 115 PS dan torsi 250 Nm melalui transmisi otomatis 6 kecepatan.

2. Kia Sportage

Selain meluncurkan MPV Carens, Kia secara mengejutkan juga memajang SUV medium All New Kia Sportage. Namun Kia mengungkapkan bahwa kehadiran Sportage di JAW ini hanya untuk perkenalan dan belum dipasarkan. Namun kabarnya Kia Sportage ini akan dipasarkan di Tanah Air dalam waktu dekat.

Kia Sportage yang dipajang di Hall A Jakarta Convention Center ini merupakan generasi kelima. Soal spesifikasi, Sportage terbaru ini mengusung mesin bensin turbo berkapasitas 1.600cc. Konfigurasi tersebut menghasilkan tenaga maksimal 180 HP dan torsi 265 Nm. Di Australia, Sportage tersedia dalam pilihan mesin bensin turbo 1.600cc, mesin bensin 2.000cc, dan mesin diesel turbo 2.000cc.

Mesin tersebut dikawinkan dengan empat jenis transmisi, yakni manual 6 kecepatan, otomatis 6 kecepatan, DCT 7 kecepatan, dan otomatis 8 kecepatan. Sistem penggerak yang digunakan adalah semua roda alias all-wheel drive (AWD).

Kehadiran Kia Sportage di Indonesia tentunya akan ditunggu banyak konsumen di Tanah Air. Mobil ini akan mengisi segmen SUV dan bersaing dengan beberapa kompetitornya seperti Honda CR-V, Nissan X-Trail, hingga Mazda CX-5.

3. Lexus NX

Lexus Indonesia meluncurkan dua mobil hybrid terbaru di pameran Jakarta Auto Week 2022. Kedua mobil baru ini adalah The All New Lexus NX 350h F Sport dan The All New NX 350h Luxury. Dua mobil hybrid ini dibekali teknologi Lexus Hybrid Electric Drive generasi keempat dengan kombinasi optimal antara tenaga listrik dan bahan bakar.

Berbekal perpaduan motor listrik dan Hybrid Transaxle, mobil hybrid All New Lexus NX ini mampu menghasilkan tenaga maksimal 240 HP dan torsi dari mesin bakar sebesar 239 Nm. Sementara torsi dari motor listrik sebesar 270 Nm.

Mobil hybrid The All New Lexus NX 350h F Sport dipasarkan dengan harga Rp 1,385 miliar. Sementara The All New NX 350h Luxury dilego dengan banderol Rp 1,339 miliar. Seluruh harga tersebut berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.

