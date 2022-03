AHM Luncurkan New Honda Genio, Harga Rp 18 Jutaan

New Honda Genio 2022. (AHM)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan skuter matik terbaru, New Honda Genio, Senin, 14 Maret 2022. Skuter matik ini ditawarkan dalam dua tipe dengan total enam pilihan warna. Tipe CBS ditawarkan dengan harga Rp 18,05 juta dan tipe CBS-ISS Rp 18,65 juta. Harga tersebut berlaku on the road untuk wilayah DKI Jakarta.

Adapun enam warna yang dapat dipilih konsumen adalah Radiant Red Black, Radiant Brown Black, serta Radiant Black untuk tipe CBS. Sedangkan tipe CBS-ISS meliputi Fabulous Matte Black, Fabulous Matte Brown, dan Fabulous Matte Blue.

Presiden Direktur AHM Keiichi Yasuda mengatakan bahwa New Genio merupakan jawaban bagi mereka yang menginginkan skutik yang cocok digunakan keseharian, kaya akan fitur fungsional, namun tetap dapat merepresentasikan gaya hidup mereka yang ingin tampil lebih bergaya.

“New Genio memberikan keseimbangan antar desain yang compact dengan performa lincah, didukung fitur komplit yang fungsional untuk kebutuhan beraktivitas sehari-hari,” kata Yasuda dalam konferensi pers virtual, Senin, 14 Maret 2022.

New Honda Genio 2022. (AHM)

Dia menambahkan bahwa New Genio mengalami perubahan desain yang semakin ikonik sesuai perkembangan tren masa kini khususnya di kalangan anak muda. “Kami yakin New Genio dapat memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan tentunya berbeda dari yang lain,” ujar dia.

Wakil Presiden Direktur AHM Johannes Loman mengklaim bahwa penerimaan masyarakat yang sangat baik terhadap Genio di seluruh Indonesia. Hal ini membuat AHM terus berupaya menghadirkan inovasi dan perubahan sesuai dengan tren masa kini.

“Kami terus berupaya untuk terus menghadirkan produk berkualitas sesuai dengan perkembangan minat konsumen setia Honda di Tanah Air,” ujar Loman.

Ubahan terbaru pada New Genio

AHM melakukan banyak ubahan pada New Genio. Ubahan ini diklaim lebih ikonik dan gaya sesuai dengan tren masa kini. Salah satu yang terbaru adalah penggunaan velg 12 inci. Velg ini diklaim lebih lebar dan besar dibanding model sebelumnya. Kaki-kaki berukuran 12 inci ini diklaim mendukung proporsi berkendara lebih seimbang dan stabil.

New Honda Genio menggunakan mesin 110cc yang diklaim memiliki performa dinamis dan irit bahan bakar, rangka eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) yang berteknologi tinggi, serta fitur komplit fungsional seperti power charger yang kini berada pada rak depan.

