Daftar Harga dan Promo Mobil Mitsubishi di Jakarta Auto Week 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) hadir dalam pameran otomotif Jakarta Auto Week 2022 dari 12-20 Maret mendatang. Dalam pameran ini, Mitsubishi memboyong sejumlah mobil andalannya dan juga menghadirkan banyak program promo menarik untuk pembelian mobil baru.

"Pada ajang ini kami menghadirkan jajaran produk kendaraan unggulan Mitsubishi, menyosialisasikan pengembangan layanan dengan optimalisasi aspek digital dan terintegrasi, yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan konsumen pada seluruh proses kepemilikan kendaraan," kata Presiden Director PT MMKSI Naoya Nakamura dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Senin, 14 Maret 2022.

Pada JAW 2022, Mitsubishi memajang produk unggulannya seperti New Xpander, New Xpander Cross, Pajero Sport, Outlander PHEV, dan Triton. Kemudian Mitsubishi juga menyediakan tiga unit test drive, yakni Pajero Sport Dakar 4x2, New Xpander Ultimate, dan New Xpander Cross Premium.

Selain itu, Mitsubishi memberikan program penjualan dan promo menarik bagi pengunjung JAW yang melakukan pembelian mobil baru Mitsubishi. Khusus untuk model New Xpander dan New Xpander Cross, ada promo DP Ringan mulai 10 persen, Bunga 0 persen sampai dengan tenor 2 tahun, gratis asuransi 2 tahun, dan Paket Smart Cash dengan bunga 0 persen, gratis asuransi, dan gratis biaya admin.

Tak hanya itu, Mitsubishi Motors juga menghadirkan Paket Smart gratis untuk perawatan atau servis berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun dan cashback Rp 3 juta untuk New Xpander.

Kemudian untuk pembelian Pajero Sport akan mendapatkan promo berupa DP Ringan mulai 15 persen, Bunga ringan 0 persen sampai dengan tenor 1 tahun, Extended Smart Package 1 tahun atau 20.000 km, dan Paket Smart Cash dengan Bunga 0 persen, gratis asuransi, gratis biaya admin. Selain itu, ada pula Paket Smart Silver gratis untuk perawatan berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun dan cashback senilai Rp 5 juta untuk unit tahun perakitan 2022 dan SPK selama pameran.

Pembelian Mitsubishi Outlander PHEV juga mendapatkan promo menarik berupa Bunga rendah mulai dari 0 persen sampai dengan tenor 1 tahun dan gratis asuransi 2 tahun. Lalu, konsumen juga akan mendapatkan gratis Paket Free Maintenance untuk perawatan servis berkala hingga 50.000 km atau 4 tahun, gratis kaca film V-Kool, dan gratis standar AC Home Charger beserta instalasinya.

Mitsubishi Triton 4x2 dan 4x4 juga mendapatkan promo di pameran JAW 2022 berupa DP Rendah mulai dari 15 persen dan Bunga 0 persen sampai dengan tenor 1 tahun. Pada varian 4x4, ada gratis ban MT untuk varian SC dan DC HDX dan gratis biaya jasa serta suku cadang hingga 40.000 km atau 2 tahun untuk semua varian.

Terakhir, Mitsubishi juga memberikan promo untuk pembelian mobil komersial L300, yang meliputi Paket Smart Cash dengan Bunga 0 persen dan gratis asuransi serta biaya admin. Lalu ada Bunga 0 persen sampai dengan tenor 1 tahun atau DP rendah mulai 10 persen.

Pembeli L300 yang beruntung juga berkesempatan untuk membawa hadiah langsung LED TV. Sebagai catatan, promo ini hanya berlaku di ajang Jakarta Auto Week 2022 saja.

Berikut daftar harga mobil Mitsubishi di pameran Jakarta Auto Week 2022. Seluruh harga ini berstatus on the road (OTR) DKI Jakarta.

PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X4 AT

Harga Rp 701.700.000

Harga tambahan Rp 3.000.000 untuk pilihan warna “Quartz White Pearl”

PAJERO SPORT DAKAR ULTIMATE 4X2 AT

Harga Rp 642.700.000

PAJERO SPORT DAKAR 4X2 AT

Harga Rp 593.700.000

PAJERO SPORT EXCEED 4X2 AT

Harga Rp 535.800.000

PAJERO SPORT EXCEED 4X2 MT

Harga Rp 520.800.000

PAJERO SPORT GLX 4X4 MT

Harga Rp 545.800.000

XPANDER CROSS ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION AT

Harga Rp 308.650.000

Harga tambahan Rp 1.500.000 untuk pilihan warna putih

XPANDER ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION AT

Harga Rp 283.800.000

XPANDER ROCKFORD FOSGATE BLACK EDITION MT

Harga Rp 273.900.000

NEW XPANDER CROSS PREMIUM CVT

Harga Rp 320.270.000

NEW XPANDER CROSS CVT

Harga Rp 309.170.000

Harga tambahan Rp 1.500.000 untuk pilihan warna putih

NEW XPANDER CROSS MT

Harga Rp 294.670.000

NEW XPANDER ULTIMATE CVT

Harga Rp 299.770.000

NEW XPANDER SPORT CVT

Harga Rp 297.370.000

Harga tambahan Rp 1.500.000 untuk pilihan warna putih

NEW XPANDER SPORT MT

Harga Rp 284.070.000

NEW XPANDER EXCEED CVT

Harga Rp 272.800.000

NEW XPANDER EXCEED MT

Harga Rp 263.850.000

NEW XPANDER GLS CVT

Harga Rp 259.570.000

NEW XPANDER GLS MT

Harga Rp 249.930.000

OUTLANDER PHEV 2.4L

Harga Rp 890.000.000

NEW TRITON DC ULTIMATE 4X4 AT

Harga Rp 489.500.000

NEW TRITON DC EXCEED 4X4 MT

Harga Rp 456.850.000

NEW TRITON DC GLS 4X4 MT

Harga Rp 421.900.000

NEW TRITON DC HDX 4X4 MT

Harga Rp 401.000.000

NEW TRITON SC HDX 4X4 MT

Harga Rp 357.500.000

NEW TRITON SC GLX 4X2 MT

Harga Rp 271.650.000

L300 CC (4X2) MT

Harga Rp 200.500.000

L300 PU FB-R(4X2) MT

Harga Rp 205.500.000

L300 PU STD-R 4X2 MT

Harga Rp 205.000.000

