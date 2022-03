Lexus Optimistis dalam Penjualan Mobil Hybrid NX 350 di Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Lexus Indonesia baru saja meluncurkan dua mobil hybrid di ajang Jakarta Auto Week pada Sabtu, 12 Maret 2022. Kedua mobil hybrid baru tersebut adalah The All New NX 350 350h F Sport dan The All New Lexus NX 350h Luxury.

General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma menjelaskan bahwa dirinya optimistis memasarkan mobil hybrid di pasar otomotif Tanah Air. Hal itu tak terlepas dari besarnya minat masyarakat Indonesia.

“Pastinya kami meluncurkan Lexus NX ini optimis, karena kalau dilihat banyak sekali minat konsumen Indonesia, terutama luxury konsumen. Kami memang benar-benar mengarah ke segmen elektrifikasi, di mana kami menambahkan salah satu model hybrid,” kata dia, hari ini, Senin, 14 Maret 2022.

“Kita harapkan ke depannya bisa menyambut animo semua customer Indonesia, terutama dari luxury segmen. Sehingga mereka bisa membeli kendaraan ramah lingkungan. Kami akan optimis dan pastinya dalam penjualan NX ini bisa menunjang performa,” lanjut dia.

Sementara itu, Chief Engineer at Lexus, Takeaki Kato juga mengatakan hal yang sama. Dirinya mengaku optimistis memasarkan mobil baru hybrid di pasar otomotif Indonesia pada tahun ini.

“Sebenarnya Lexus NX ini secara global sudah laris 1 juta unit. Dan di Indonesia permintaannya cukup agresif. Anak muda Indonesia sendiri dinilai tertarik dengan teknologi canggih dan modern, sehingga kami optimistis menjual mobil hybrid ini di Indonesia,” kata dia.

Terlepas dari itu, Lexus dilaporkan berencana untuk terus melanjutkan tren menyambut era elektrifikasi. Salah satu caranya adalah dengan terus memproduksi atau meluncurkan kendaraan-kendaraan yang ramah ramah lingkungan.

“Elektrifikasi Lexus ini bukan hanya sekedar full battery electric, namun pastinya kita melihat bagaimana kondisi infrastruktur di Indonesia, karakter pengguna di Indonesia, yang biasa pakai gasoline, lalu tiba-tiba beralih ke battery electric, nantinya mereka pastinya akan kesulitan,” kata Bansar.

“Sehingga kami menghadirkan semua line-up. Dengan full line-up ini, kami harapkan Lexus bisa mengakomodir semua industri market,” tutup Bansar.

