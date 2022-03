Seluruh Pembalap MotoGP Mandalika Bakal Tiba Besok, Ini Jadwal Balapannya

Sejumlah kru tim MotoGP bersiap melakukan tes usap PCR setibanya di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (14 Maret 2022). Sebanyak 2.500 kru tim MotoGP sudah tiba di Indonesia dan sebagian sudah bertolak ke Lombok untuk persiapan mengikuti MotoGP seri kedua yakni Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Street Circuit. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.

TEMPO.CO, Jakarta - Seluruh pembalap yang akan berlaga di Sirkuit Mandalika pada 18-20 Maret nanti dijadwalkan tiba di Lombok pada Rabu, 16 Maret. Mereka akan mengikuti balap motor MotoGP Mandalika 2022, Moto2, dan Moto3

Sebelumnya, 20 pembalap akan mengikuti acara parade di Jakarta pada 16 Maret pagi sebelum bertolak ke Lombok. Mereka terdiri 16 pembalap MotoGP, 2 pembalap Moto2, 1 pembalap Moto3, dan pembalap 1 Asian Talent Cup.

Jumlah pembalap motoGP 2022 sebanyak 24 orang, 30 pembalap moto2, dan 30 pembalap Moto3. Maka total pembalap yang akan berlaga di Sirkuit Mandalika bulan ini 84 orang.

Berdasarkan laman resmi MotoGP yang dikutip hari ini, Selasa, 15 Maret 2022, sehari setelah parade di Jakarta para pembalap akan konferensi pers di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah.

Lima pembalap MotoGP Mandalika akan mengikuti jumpa pers, yakni Enea Bastianini (Tim Gresini Racing), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Pol Espargaro (Repsol Honda Team), Marc Marquez, (Repsol Honda Team), dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).

Berikut ini jadwal pembalap MotoGP Mandalika, Moto2, dan Moto3:

Kamis, 17 Maret 2022

17:00 WITA Konferensi Pers MotoGP

Jumat, 18 Maret

09:00-09:40 Moto3 FP1

09:55-10:35 Moto2 FP1

10:50-11:35 MotoGP FP1

13:15-13:55 Moto3 FP2

14:10-14:50 Moto2 FP2

15:05-15:50 MotoGP FP2

Sabtu, 19 Maret

09:00-9:40 Moto3 FP3

09:55- 10:35 Moto2 FP3

10:50-11:35 MotoGP FP3

12:35-12:50 Moto3 Q1

13:00-13:15 Moto3 Q2

13:30-13:45 Moto2 Q1

13:55- 14:10 Moto2 Q2

14:25-14:55 MotoGP FP4

15:05-15:20 MotoGP Q1

15:30-15:45 MotoGP Q2

Minggu, 20 Maret

10:00-10:10 Moto3 Warm Up

10:20-10 :30 Moto2 Warm Up

10:40-11:00 MotoGP Warm Up

12:00 Moto3 Race (18 lap)

13:20 Moto2 Race (20 lap)

15:00 MotoGP Race (22 lap).

