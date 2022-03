Jangan Bingung, Simak Perbandingan 5 Varian All New Honda BR-V!

INFO OTOMOTIF -- All New Honda BR-V mengusung banyak fitur unggulan yang berbeda dari model sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi performa, kenyamanan, dan keamanannya.

All New Honda BR-V didukung mesin 1.5L DOHC i-VTEC bertenaga 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 N.m pada 4.300 rpm. Performa ini membuatnya menjadi mobil bertenaga paling besar di kelasnya sehingga nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan.

Soal desain dan kenyamanan tak perlu diragukan. Eksteriornya dibalut dengan tampilan modern berupa LED Headlight dengan LED Daytime Running Light yang optimal dan efisien.

Di sisi dalam, All New Honda BR-V memiliki kabin dan bagasi terluas di kelasnya. Bahan kulit pada panel dasbor dan 7” Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio makin memancarkan karakter sebuah SUV keluarga premium.

Layar besar tersebut juga dilengkapi konektivitas via USB, Bluetooth, telepon handsfree, dan koneksi langsung ke aplikasi seluler.

Dari segi keamanan, All New Honda BR-V didukung Hill Start Assist untuk menahan posisi mobil di tanjakan dan Vehicle Stability Assist untuk menstabilkan manuver di tikungan. Ada pula Anti-Lock Breaking System dan Electronic Braking Distribution untuk mendukung fungsi pengereman.

Risiko pencurian diantisipasi dengan sistem alarm yang membuat mesin tidak bisa dihidupkan jika tidak ada kunci di sekitar mobil. Ada pula Immobilizer Anti-Theft System yang membuat mobil tidak bisa dinyalakan secara paksa.

All New Honda BR-V tersedia dalam 5 varian yang hadir dengan karakteristik khas masing-masing. Berikut ini beberapa perbandingannya.

All New Honda BR-V S M/T

Sebagai opsi varian paling terjangkau, All New Honda BR-V S mengusung transmisi manual. Sementara itu, rodanya menggunakan 16” Trim Wheels. Meski demikian, semua fitur yang disebutkan di atas sudah te rsedia di varian ini.

All New Honda BR-V E M/T dan CVT

All New Honda BR-V E terbagi dua, yakni yang manual dan otomatis. Kedua tipe sama-sama memiliki 16” Alloy Wheels, LED foglight, dan TFT meter.

Dari sisi keamanan, ada tambahan Smart Entry System yang membuat kunci otomatis terbuka saat memegang gagang pintu asalkan Anda membawa kunci mobil. Sementara itu, Rear Seat Reminder akan mengingatkan Anda jika ada barang yang tertinggal di baris kedua.

Bagi yang sering lupa mengunci mobil, Walk-Away Auto Lock dapat membuat pintu terkunci otomatis jika pengemudi berjalan 2 meter menjauhi mobil. Untuk tipe E CVT hingga tipe teratas, ada tambahan Remote Engine Start (sebuah fitur yang canggih di kelasnya) untuk menyalakan mesin dan AC dari luar mobil. Jadi ketika Anda memasuki kabin, mobil sudah dingin. Fitur-fitur ini cocok bagi Anda yang membutuhkan kepraktisan.

All New Honda BR-V Prestige CVT

Tipe Prestige menggunakan 17” Bold Alloy Wheel. Varian ini juga menambahkan Armrest Console di baris kedua dan Power Outlet di baris ketiga.

Fitur-fitur tambahan lain termasuk bahan kulit pada tempat duduk dan Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal.

All New Honda BR-V Prestige CVT with Honda SENSINGTM

Tipe ini memiliki dukungan teknologi yang paling komplet. Pasalnya, ada tambahan fitur Honda SENSINGTM dan Honda LaneWatchTM.

Di dalamnya, terdapat sistem Road Departure Mitigation (RDM), Adaptive Cruise Control (ACC), Auto High-Beam (AHB), Collision Mitigation Braking System (CMBSTM), Lane Keeping Assist System (LKAS), dan Lead-Car Departure Notification (LCDN).

Perbedaan karakteristik tersebut akan memberikan pengalaman personal, sesuai kebutuhan masing-masing pengendara. All New Honda BR-V with Honda SENSINGTM cocok bagi Anda yang membutuhkan kendaraan berteknologi tinggi dengan fitur keselamatan canggih.

Sementara bagi pengendara yang mengutamakan value for money dengan fitur yang tak jauh berbeda, All New Honda BR-V Prestige CVT dengan selisih Rp18 juta ataupun tipe-tipe di bawahnya dapat menjadi pilihan.(*)