Bengkel BMW Ultima Tersedia di Serpong, Ini Detil Layanannya

TEMPO.CO, Jakarta - BMW Group Indonesia meluncurkan bengkel BMW Ultima sebagai fasilitas BMW Approved Bodyshop pertama BMW di Indonesia.

Bengkel ini fasilitas perbaikan dan pengecatan kendaraan BMW dan MINI dengan standar BMW global.

Bengkel BMW Ultima hasil kerjasama BMW Indonesia dengan PT Karya Prima Ultima tersebut berlokasi di Jalan Ciater Nomor 28A, Serpong, Tangerang Selatan.

BMW Ultima dapat melakukan perbaikan dan pengecatan untuk 20 mobil sekaligus. Tidak hanya melayani mobil BMW dan MINI, bengkel BMW ini juga melayani perbaikan dan pengecatan untuk kendaraan premium lainnya.

Bengkel BMW Approved Bodyshop diklaim dilengkapi teknisi terlatih khusus, peralatan diagnostik terbaru, serta suku cadang BMW dan MINI.

"BMW Ultima menghadirkan BMW Service Centre dengan konsep sustainability terlengkap, mulai dari penggunaan teknologi dan bahan ramah lingkungan. Kemudian 100 persen cat yang digunakan berbahan dasar air, waste management, hingga penggunaan tata cahaya alami untuk menghemat energi," kata President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan dalam keterangan resminya, Rabu, 15 Maret 2022.

Bengkel mobil BMW Ultima hadir dengan sejumlah fasilitas seperti Customer Lounge, Reception at the Car (RATC), Wheels and Tire Area, Mechanical Workbay, Body Repair, dan Paint Area.

Menurut President Director PT Karya Prima Ultima Peter Anugrah, BMW Ultima satu-satunya fasilitas perbaikan kendaraan di Indonesia yang dapat memperbaiki bagian kendaraan berbahan Carbon atau Carbon Fiber Reinforced Plastic.

"BMW Ultima menghadirkan pengalaman pelanggan dan hasil pengerjaan terbaik melalui standar tertinggi BMW. Untuk pengecatan hanya dibutuhkan waktu 3 hari. BMW Ultima bisa menampung hingga 80 unit kendaraan," ujar Peter.

