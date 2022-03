Mario Aji P3 Kualifikasi 2 Moto3 Mandalika, Start dari Baris Terdepan

TEMPO.CO, Lombok - Pembalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji (Mario Aji), tampil impresif dengan finis tercepat ketiga pada sesi kualifikasi kedua Moto3 di Sirkuit Mandalika, Lombok, Sabtu, 19 Maret 2022.

Pembalap Honda Team Asia itu berhasil mencatat waktu terbaik 1 menit 41, 567 detik. Catatan waktu ini juga lebih tajam dibanding sesi kualifikasi 1.

“Sangat senang dengan hasil ini. Terima kasih untuk semua pendukung yang luar biasa,” kata Mario Aji usai kualifikasi.

HOME HERO!

From Q1 to the front row! @mariosuryoaj1 qualifies ON THE FRONT ROW! #Moto3 | #IndonesianGP pic.twitter.com/4o8ClzMCkJ